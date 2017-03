La presidència Trump i el poder com a espectacle

No hi ha dia que passi sense que Donald Trump creï alguna nova polèmica. En 45 dies que fa que és al càrrec, han sigut successives les seves sortides de to. Així, va anunciar un veto migratori a persones provinents de 7 països de majoria musulmana, un veto que la justícia va tombar, i ha obert reiterades crisis diplomàtiques, per exemple amb Mèxic i amb Suècia. En aquest últim cas per inventar-se un atemptat després de veure un reportatge de la Fox News. També ha obert una batalla sense precedents amb la premsa assegurant que “és l’enemic del poble” i desestimant assistir al tradicional sopar de la Casa Blanca amb els periodistes. En aquest mes i mig també ha obviat que la divisió de poder als Estats Units és sagrada gràcies al sistema de check and balances i ha desaprovat des del compte oficial de Twitter del president una cadena de botigues per haver descartat la marca de roba de la seva filla.

L’última polèmica s’ha viscut aquest cap de setmana. En un intent de deslliurar-se de la creixent pressió per la filtració de les reunions de destacats membres del seu gabinet (com ara el fiscal general, Jeff Sessions), i fins i tot del seu gendre, amb l’ambaixador de Rússia durant la campanya electoral, Trump ha acusat, sense proves i en un gest sense precedents, el seu predecessor Barack Obama d’haver-li punxat els telèfons de la Torre Trump abans de les eleccions. Un portaveu de l’expresident s’ha afanyat a negar aquestes suposades escoltes, però ahir Trump va fer un pas més i, sense aclarir en què basa la sorprenent acusació, va demanar al Congrés que ho investigui.

El president dels Estats Units contribueix amb les seves piulades a Twitter a fer més gran la creixent desconfiança en les institucions i a polaritzar cada vegada més la societat nord-americana. Ahir una concentració de suport al president a Berkeley es va convertir en una batalla campal entre detractors i partidaris i es va saldar amb una desena de detinguts.

I no s’acaba aquí: aquest cap de setmana també ha anunciat que suspèn els visats ràpids per a les start-ups, tot un cop a Silicon Valley, un dels motors del país, on les principals empreses li han plantat cara. Encara no s’ha creuat ni l’equador dels 100 dies de gràcia i la desmesura del poder es desborda a rampells de piulades a Twitter.