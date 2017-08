El preu de devaluar salaris per guanyar competitivitat

Els sindicats CCOO, UGT i USO a Aena han convocat 25 dies de vaga a partir del 15 de setembre a tots els aeroports espanyols. Si la convocatòria es materialitza -encara hi ha una reunió, el 21 d’agost, que podria desbloquejar el conflicte-, les aturades afectarien les tasques que fan més de 8.200 treballadors, com els bombers dels aeroports, el personal de maniobres a les pistes o els empleats de manteniment de les torres de control, entre d’altres. Per tant, la vaga col·lapsaria els aeròdroms de tot l’Estat en períodes sensibles com el pont de Tot Sants, el de la Immaculada o les vacances de Nadal.

Les demandes dels treballadors són ben clares. D’una banda, que el gestor aeroportuari (Aena i Enaire) cobreixi les gairebé 700 baixes de personal i, de l’altra, recuperar el poder adquisitiu perdut durant la crisi econòmica i que estimen que és d’un 8%. Mentre que els treballadors han perdut poder adquisitiu, el monopoli estatal va tancar el 2016 amb un benefici net de 1.164 milions d’euros, un 40% més que el 2015. I els ingressos d’Aena van arribar fins als 3.772,5 milions d’euros, un 7,2% més. Durant l’època de crisi ha sigut habitual que les empreses optessin per retallar els sous, és a dir, per la devaluació salarial, per poder guanyar competitivitat, però un cop l’economia comença a recuperar-se i retornen els beneficis cal trobar la manera de revertir les retallades, ja que el consum intern també és un dels motors de l’economia. Una bona opció per guanyar competitivitat hauria sigut la gestió descentralitzada dels aeroports, com es va reclamar insistentment des de la Generalitat.

La possible vaga d’Aena se sumaria a la dels treballadors d’Eulen a l’aeroport del Prat, que també reclamen un augment de sou. Dimarts passat la directora de la infraestructura, Sonia Corrochano, va fer unes desafortunades declaracions en què assegurava que els sous arriben fins als 1.200 o 1.300 euros amb els complements per transport o perillositat. El comitè de vaga ha facilitat a l’ARA nòmines de vigilants novells que permeten comprovar que queden al voltant dels mil euros nets, una vegada aplicades les retencions. I ni hi arriben, si es descompten les hores extres. La mateixa Corrochano va admetre que no li tocava a ella fer aquestes declaracions.