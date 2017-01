La primera guerra de Trump ha començat

SI LA PRIMERA VÍCTIMA d’una guerra és la veritat, Trump ja ha declarat la seva primera guerra, perquè la veritat ha mort des del primer dia de la seva presidència. Negant l’evidència, la Casa Blanca va afirmar que divendres es va reunir “la gentada més gran que hagi contemplat mai el jurament d’un president”. A continuació, Trump va afirmar que “els periodistes són dels éssers humans més deshonestos que hi ha sobre la capa de la Terra”. El missatge és clar: odieu la premsa, només jo us dic la veritat. Però atenció: Trump no ha declarat la guerra només a la premsa, sinó a la llibertat d’expressió de tothom que gosi criticar-lo. Si es posa així per la gent que hi havia al Mall, què no farà un egomaníac com ell per no perdre la reelecció el 2020?