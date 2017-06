El problema del Barça no és a Madrid, sinó a casa

GUANYAR UNA CHAMPIONS, dues Lligues i tres Copes en tres anys és bo en termes absoluts, però, per a aquest Barça, és fluix en termes relatius. Un equip com aquest equip no pot regalar la Lliga contra els discrets ni perpetrar dues sortides tan lamentables a Europa com les de París i Torí. Ha faltat treball, mig del camp i banqueta. Ens ho ha hagut de dir el Madrid: no pot ser que tenint al Barça el millor futbolista de la història, els blancs hagin guanyat tres Champions els últims quatre anys. ¿El problema del Barça torna a ser el Madrid? No, perquè si un equip sap guanyar al Madrid, és el Barça. El problema del Barça és a casa, i anirà empitjorant si continua instal·lat en la irrellevància executiva, la mitjania en la direcció esportiva i l’absència clamorosa d’ànima de club.