El problema real, molt real, dels catalans

Llegeixo que “el 2014 els Mossos investigaven una cèl·lula jihadista però els membres de la cèl·lula van ser avisats per la Policia Nacional que els investigaven”. Hi havia un mosso infiltrat. I això vol dir que a la Policia Nacional no li importava la vida d’aquest mosso.

Quina és la raó per la qual la Policia Nacional avisa uns terroristes que els Mossos els investiguen? ¿Per impedir que els Mossos es pengin una medalla? En tot cas, si els adverteixen, vol dir que no els desarticulen (els Mossos ho van fer un any després). Per tant, poden continuar amb la seva feina, que consisteix (com ja sabem) a matar-nos. Necessitem respostes urgents, però el ministeri de l’Interior no ens les donarà. Les han de demanar els governs d’Europa (això també posa en perill els seus súbdits).

Ser espanyol ja no és només que pugui engavanyar-nos: és que és perillós. Jo sí que tinc por. Què va passar amb aquest mosso infiltrat? Va poder fugir? ¿Està sota vigilància, ara, perquè no el matin? ¿Li ha donat explicacions la Policia Nacional? ¿Ho ha fet altres cops? ¿Espia els Mossos en lloc d’espiar qui toca? “ Todo por la patria ” és “ todo ”.

Els terroristes potser tornaran. I potser tornaran a Barcelona a fer el que no van poder fer. No sé si la Guàrdia Civil té més dades de més imams que no hagi compartit amb els Mossos. Estem en alerta quatre per terrorisme islamista, però a això hi hem de sumar que l’estat espanyol posa en perill els mossos que lluiten contra una gent que pretén fer-nos explotar. Què hi diu la Constitució sobre això? Estem més exposats que altres ciutadans espanyols. Els bascos són a l’Europol. I podem pensar que la Guàrdia Civil, a Madrid, no avisa els terroristes que tenen infiltrats, perquè els infiltrats aquest cop són ells. M’esparvera el silenci d’alguns parlamentaris, tenint en compte que aquestes maniobres fan que tots els catalans visquem en perill, tinguem la ideologia que tinguem.