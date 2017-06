El procés català i el revés d’Europa a la justícia espanyola pel cas Atutxa

La justícia espanyola va rebre ahir un dur revés europeu. El Tribunal d’Estrasburg va condemnar l’Estat per no haver deixat que l’expresident del Parlament basc, Juan María Atutxa, es defensés abans de ser inhabilitat pel Tribunal Suprem l’any 2008 acusat de no haver il·legalitzat el grup parlamentari Sozialista Abertzaleak (SA), la formació que havia substituït Batasuna. Estrasburg afirma, contundent, que no va ser un judici just.

En plena ofensiva judicial contra la classe política sobiranista catalana, aquesta sentència reforça la percepció de l’ús polític, per no dir barroerament partidista, que l’Estat fa d’uns tribunals cada cop menys independents. Si contra ETA s’hi valia tot, contra l’independentisme sembla que també. En lloc de diàleg i negociació política, sentències judicials.

Avui, doncs, vist el que la justícia europea ha decretat sobre la manera d’actuar del Suprem amb Atutxa, és encara més lícit preguntar-se pel determinisme -com si ja estiguessin condemnats per endavant- que sembla animar els processos contra la classe política sobiranista catalana, començant pels judicis a l’expresident Mas i les exconselleres Ortega i Rigau pel procés participatiu, i no vinculant, del 9-N. En el seu cas van poder defensar-se, sí, ¿però algú dubtava que la sentència ja estava escrita?

De fet, els paral·lelismes arriben fins a detalls més que reveladors. Només cal recordar que el jutge Manuel Marchena, ariet del PP i president de la sala segona del Tribunal Suprem, va ser qui va condemnar Atutxa i és qui ara ha fet el mateix amb Francesc Homs també pel 9-N. En el cas d’Atutxa, per poder condemnar-lo, Marchena va canviar el que aleshores es coneixia com a doctrina Botín ; una doctrina que va servir per a Botín però ja no per a Atutxa. Ara, amb Homs, el mateix jutge ha forçat un nou canvi: aquesta vegada la doctrina sobre desobediència que va servir per a Atutxa ha estat rectificada per deixar Homs fora del joc polític.

Costa molt pensar que no estem davant d’una justícia a la carta, que es modifica en funció de l’acusat. No hi ha garanties d’universalitat. De fet, la recent reforma promoguda pel PP sobre el Constitucional perquè aquest alt tribunal pugui inhabilitar polítics ha estat concebuda expressament pensant en l’independentisme català.