La procesión de Verges

Al anochecer del Jueves Santo, en la espaciosa plaza Mayor de la histórica villa ampurdanesa de Verges, tendrá lugar un grandioso drama sacro. No se trata precisamente de una Passió como las de Cervera y Olesa de Montserrat, cuyas múltiples representaciones se repiten en locales cerrados y ade- cuados al efecto, sino de una procesión -espectáculo anual- en la que cada paso tiene su adecuado escenario en algún ángulo o calle de la que fue murado recinto. Celebremos que no todo el acervo tradicional que ahora se ha venido en llamar folklore se reduzca a palillos y cante jondo, y alegrémonos al constatar la existencia de otro folklore, más hondo, de carácter religioso, enraizado, éste sí, en el alma de nuestro pueblo. La literatura catalana, colapsada y aletargada desde el Renacimiento, carece de manifestaciones teatrales y de conceptuosos y teologales autos de fe como los que, por sí solos, asegurarían la gloria de un Lope de Rueda o un Calderón. En este aspecto debemos ser de una modestia extremada, apenas podemos alegar otros documentos que estos balbucientes dramas sacros que han llegado al meollo del alma popular con los nombres vulgares de Els Pastorets y La Passió. […] Nosotros invitamos hoy a una visita a la austera y señorial villa de Verges, a la hora del crepúsculo y día de Jueves Santo, impregnada de aquella rara sensación de silencio y unción evocada por el poeta José Mª de Sagarra: “ Quan el sopar va ser a les acaballes / el Mestre va girar-se als seus germans, / prengué el Pa de damunt les estovalles / i va aixecar-lo, així, amb les dues mans. ” Quizá los espíritus en exceso complicados e intelectualizados no se hallen en estado de comprender toda la gran- diosa simplicidad del drama tremendo de la Passió tal y como lo ha sentido y representado una población donde hombres y mujeres conservan todavía un neto perfil helénico y un gusto innato por lo figurativo, pero a la vez corpóreo y real. […] Se trata de una espectacular procesión dinámica, que transcurre por las viejas plazas y angostas calles en declive al compás monótono del tambor de una danza macabra, la Dansa de la mort, de un patetismo aterrador, ejecutada con una precisión de movimientos rítmicos de la mejor alcurnia coreográfica. […]