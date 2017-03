El que més agrada dels metges

A L’HOSPITAL DEL MAR ja fa vint anys que celebren una jornada sobre el càncer de mama. Aquest any hi ha interès a debatre sobre com es pot gestionar l’impacte emocional de la notícia amb les pacients i explicar-los l’avalució del risc familiar de la malaltia. En parlo amb una pacient: “La gent entra espantada i surt estabornida. Per tant, el que més m’agrada d’un metge és que em faci sentir esperança. Ja sé que no em pot dir que tots els càncers es curen, però sí que el càncer es pot curar”. Diu Chesterton que l’esperança és tan irracional com indispensable. I que no hi ha esperança sense por ni por sense esperança. Dic als metges que després d’haver fet el més difícil, que és dedicar deu anys de la seva vida només a arribar al primer graó de la seva vida professional, mirin de no fallar en allò que sense ser senzill no és tan difícil: mantenir viva l’esperança.