A aquells que no saludaran l'any nou

Les dotze batallades del rellotge confirmaran el vostre descans i ens esperaran a nosaltres en el vaivé de cada dia. Potser algun arquitecte maquini la construcció d’un monument a la vostra memòria i algú remogui pedres per esculpir. Mentrestant, el filòsof lloarà l’idealisme dels grecs i retraurà els suats conceptes d’heroi i de màrtir. Idealistes, quan creien en la fatalitat de la guerra? Idealistes, quan de la víctima de la violència en feien un ídol a la força? Idealistes, quan es barallaven per interessos purament materialistes? No ho creguéssiu mai que la guerra de Troia tingué per motiu la disputa de la pertinença d’Helena. No s’ha fet mai cap guerra per una idea o per un sentiment. No n’hi ha hagut mai de guerres de religió. La que sembla ideològicament més pura, les Croades, tingué per mòbil la llibertat de comerç a la Mediterrània. I si parléssim de la guerra dels albigesos? I de la conquesta catalana de Sicília? Us donaren unes banderes i una capa i cantant anàreu a la conquesta d’uns interessos, disfressats de glòria i d’amor propi. Dormiu ara amb la mort, ajocats en terres ermes, sense un xiprer ni una llosa tombal. Potser amb cridòria i gatzara hauríeu saludat el nou any. Ara, ell arriba i sense la vostra salutació, en els fulls dels seus dies registrarà la caiguda d’altres que també somniaren en la glòria. De tots, la Història dirà que tinguéreu una gloriosa caiguda. La terra és freda i engoleix les vostres despulles. Però de vosaltres queden en el racó més càlid dels nostres cors rastres d’un record que no s’esborra. Queda de vosaltres el fet d’haver estat escollits en lloc de nosaltres. Perquè l’oratòria més emocionant i les oracions fúnebres més llagrimoses no tenen punt de comparació amb l’afectuós record que de vosaltres serven els companys. L’haver estat company d’un mort és una glòria i una herència. Cal servar l’essència del lligam amistós, cal sublimitzar-lo, cal fer-se dignes del tresor de què som dipositaris. El monument que us faran, els gossos del barri no el respectaran. El monument serà col·lectiu i es parlarà d’herois desconeguts. El vostre record, en nosaltres té totes les garanties del respecte més absolut. A la vegada, per a nosaltres no existeix l’heroi desconegut. Eres tu i el de més enllà, amics nostres, entranyables companys. Encara paladegem el vostre nom i recordem el vostre tic característic. [...]