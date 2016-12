Per què perd audiència el rei

EL DISCURS de Felip VI ha tingut la pitjor audiència de la història. 688.000 espectadors a Catalunya (4de cada 10 que miraven la tele) i 5.822.000 a Espanya (5,7 de cada 10). És molt, però si tens en compte que el feien a 25 cadenes, alguna cosa falla. Són 800.000 persones menys que l’any passat i 3 milions menys que el 2000. La meitat que la final de la Champions, amb una corba preocupant, tenint en compte que no has d’aguantar pauses publicitàries de 7 minuts. I encara sort dels que el veuen per fer-ne paròdia i crear mems. Analitzo les causes televisives de la decadència del format.

Ubicació a la graella. La nit de Nadal demana més ritme i alegria, i l’espectacle reial s’aguanta per la il·lusió d’alguns súbdits perquè et desitgin bones festes. Hi ha més enginy en qualsevol missatge dels que reps per WhatsApp que en una producció amb el pressupost de la Casa del Rei que no té ni els efectes especials d’un youtuber.

Guió. El tremendisme del rei contra el fet de saltar-se la llei quan ell és membre d’una família pendent de judicis no és prou versemblant. L’obsessió amb la unitat va dividir la meitat dels espectadors entre els canals de TDT on no sortia.

Trama. L’intent de vestir-ho de road movie explicant que aquest any ha viatjat molt i ha vist gent que pateix podia ser novetat per a ell, però no tenia efecte sorpresa.

Interpretació. Tot i haver rejovenit el protagonista i haver-ne millorat lleument la vocalització, el to no és entusiasta i l’emoció continua sent inexistent.

Modernitat. Descobrir quan s’acaba el 2016 que la tecnologia és important feia pensar que un paràgraf del guió l’havien reciclat d’una versió descartada per a son pare el 1996.

Nova competència. Sí, són 25 cadenes obligades a emetre’l, però si no aconsegueixen imposar que se t’obri el discurs a mig capítol de Narcos a Netflix, l’espectador va trobant escapatòria.