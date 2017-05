Per què volem el català al carrer

Fa pocs dies el rector en funcions de la Universitat de Barcelona va proclamar la igualtat de rang de les llengües catalana i castellana en la vida de la més important de les nostres institucions d’ensenyament superior. Em va sorprendre la manera com la noticia apareixia als diaris, més ben dit, m’hauria d’haver sorprès si no visquéssim en un país al qual han fet perdre la memòria. Aquest mateix diari començava la informació dient: “El català és, des d’ahir, llengua cooficial a la Universitat”, i a mi, em sembla que el que ha passat és tota una altra cosa: el rector ha degut proclamar la desaparició de les mesures contra la llengua catalana imposades des del mateix dia de la conquesta de Barcelona, el 26 de gener del 1939, en el marc de la política de descatalanització radical de Catalunya, les quals comportaven l’ús forçós i exclusiu del castellà en la vida acadèmica, en la qual tingué el català ja aquesta “igualtat de rang” mentre durà la tan enyorada Universitat Autònoma de Catalunya. A més, aquesta solemne proclamació s’ha pogut fer perquè de manera espontània, a mesura que la pressió de la política anticatalana s’afeblia, professors i estudiants havien anat retornant a la Universitat de Barcelona la seva normalitat lingüística. En tot cas, benvinguda sigui aquesta proclamació! […] Però la vida universitària és només una parcel·la de la vida del país. No hem d’esperar que algú vingui a concedir-nos la recatalanització dels Països Catalans. El que cal és prendre consciència de la responsabilitat que tenim individualment: no té sentit de reclamar els nostres drets nacionals si no els hem d’exercir. I un dels drets fonamentals dels catalans és el dret a utilitzar la pròpia llengua a tots els nivells. […] Arribarà un moment en què, per dignitat, haurem de retornar tots els escrits que ens enviïn catalans en una llengua que no sigui la nostra. Caldrà lluitar contra la força de la inèrcia, del complex d’inferioritat propi dels pobles acostumats a la submissió de l’avarícia o de la simple mandra, però només amb una recatalanització sistemàtica de totes les parcel·les de la nostra vida col·lectiva aconseguirem de recuperar plenament les nostres institucions polítiques. És per això que volem el català al carrer.