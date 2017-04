A quin preu van els sentiments de país?

ISABEL BONIG, cap del PP al País Valencià, ha pronunciat aquest cap de setmana davant Rajoy la frase “Necessitem més finançament, aigua i inversions” per evitar el “contagi del nacionalisme i l’independentisme”. Dient que tot és redueix a un problema de diners i que a l’únic lloc que cal encaixar Catalunya i el País Valencià és als pressupostos generals de l’Estat, fa veure que no entén una realitat cultural que d’altra banda el seu partit ha combatut. I situa la reclamació catalana en termes fenicis. El problema és que això és tant com dir que el sentiment nacional es compra i es ven. Esclar que no cal esperar grans aportacions al debat de part de l’autora de joies com ara “A la Comunitat Valenciana mai no s’ha imposat una llengua”.