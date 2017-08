El reconeixement als Mossos ha de tenir resultats tangibles

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va assegurar ahir que “estan mortes o detingudes” les 12 persones que integraven la cèl·lula jihadista que hauria perpetrat els atemptats de Barcelona i Cambrils.

Dijous a la nit a Cambrils la policia catalana va abatre cinc terroristes i divendres al matí ja es van produir les primeres detencions a Ripoll. Amb la mort ahir a trets de Younes Abouyaaqoub, autor material de l’atropellament massiu a la Rambla, es posa un punt i seguit a quatre dies de desconcert i alarma, perquè hi havia un terrorista fugitiu. Tot i així, l’operació encara no es pot donar per tancada perquè s’han d’acabar d’investigar les ramificacions internacionals d’aquest grup terrorista.

La diligent tasca dels Mossos ha comptat amb el reconeixement unànime de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia, amb qui les relacions no sempre han sigut fluides. També s’han vist emocionants imatges de ciutadans abraçant agents dels Mossos o aplaudint de manera espontània les patrulles al carrer. La cruesa d’haver d’abatre sis persones carregades amb explosius -que després es van demostrar falsos- ha tingut el reconeixement i el suport de ciutadans i institucions.

Així, també el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va felicitar els agents de la policia catalana per la seva professionalitat i per la neutralització de la cèl·lula terrorista. Aquests agraïments, però, no poden quedar en paper mullat i cal que els Mossos siguin reconeguts com una policia més de ple dret a escala internacional. El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va confirmar ahir que la policia catalana tindrà accés a la informació de l’Europol a partir del mes de setembre. Aquesta havia sigut una reivindicació sovint desoïda pel govern espanyol, i això malgrat que a Catalunya es practiquen un terç de les detencions de jihadistes de tot l’Estat.

L’executiu espanyol també s’ha oposat a la convocatòria de 500 noves places d’agents de Mossos d’Esquadra. Els Mossos necessiten més agents i si no s’ha posat en perill la seguretat és per la professionalitat dels agents del cos. És urgent incorporar els Mossos com a policia integral a tots els organismes policials. Aquest serà el millor reconeixement a la feina ben feta a banda del reconeixement ciutadà.