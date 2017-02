La reconquesta

En deien operació diàleg i ara resulta que en realitat voldria ser una operació reconquesta. Amb Rajoy acabat d’investir, Sáenz de Santamaría va aterrar a Barcelona anunciant un temps nou en les relacions del govern amb Catalunya. Han anat passant els dies i les paraules se les ha endut el vent. Ni una proposta, ni una línia de negociació oberta. Al contrari: carrusel de procediments judicials i rotundes afirmacions de no deixar-ne passar ni una al sobiranisme. Ara la vicepresidenta concreta les seves intencions. No es tracta de buscar vies per arribar a acords amb el govern català, sinó d’intentar que la ciutadania abandoni la Generalitat i es connecti directament a l’administració espanyola. És a dir, fer un autèntic bypass al sistema constitucional. Sáenz de Santamaría, que s’omple la boca parlant de legalitat i respecte institucional, no té cap inconvenient a venir aquí i apartar les institucions catalanes per posar-s’hi ella. Mentalitat de reconquesta. Venir a disputar electoralment el terreny als sobiranistes és molt complicat, com ho demostren els reiterats fracassos electorals del PP; més val passar-hi per sobre.

Em permeto recordar a la vicepresidenta alguns savis consells de Maquiavel, perquè no se sorprengui si ningú la segueix en el seu intent de connectar directament amb els catalans. Deia el florentí: “El poble només demana no ser oprimit”. I per això “és més convenient cercar la veritat efectiva de les coses que no pas la seva idea imaginària”, és a dir, entendre els països com són i no com es voldria que fossin, respectant per tant els seus modes i costums. I un recordatori que ve com l’anell al dit al cas que ens ocupa: “Aquelles ciutats i països que parlen llengües i tenen cultures diferents són les més difícils de conquistar i conservar”. Tanmateix, “el príncep necessita tenir l’amistat del poble, altrament no tindrà cap remei en les adversitats”. I “qui cregui que els nous beneficis fan oblidar les antigues injúries, s’enganya”. “El que no descobreix els mals quan neixen -rebla Maquiavel- no és savi de veritat”. I al PP mai s’han volgut assabentar del que passa a Catalunya.