El règim sirià ha practicat l’extermini sistemàtic d’opositors

Amnistia Internacional (AI) ha fet públic un esfereïdor informe on documenta milers d’execucions il·legals d’opositors sirians, entre 5.000 i 13.000, per part del règim de Baixar al-Assad en una presó del nord de Damasc al llarg de cinc anys. Segons els 84 testimonis recollits per l’ONG (guàrdies, detinguts supervivents i jutges), la presó de Saidnaia es va convertir en un autèntic centre d’extermini, on els presos eren torturats i, almenys dos dies a la setmana, desenes eren traslladats amb els ulls embenats per executar-los a la forca després de fer-los comparèixer davant un suposat tribunal que trigava un o dos minuts a condemnar-los. Un dels testimonis explica que a la cel·la on ell va ser gairebé moria un pres al dia a causa de les ferides o per malalties provocades per la deficient alimentació. Les fotografies dels detinguts després de passar per Saidnaia mostren uns cossos famèlics que recorden massa els dels supervivents dels camps nazis perquè la comunitat internacional resti impassible davant l’enèsima prova del caràcter intrínsecament criminal del govern de Baixar al-Assad.

Les revelacions d’Amnistia Internacional demostren que el règim no només ha comès el que es coneix com a crims de guerra, amb bombardejos indiscriminats sobre la població civil i atacs amb armament químic, sinó que ha practicat una política planificada d’eliminació física d’opositors. Amnistia Internacional, que també ha denunciat tortures en centres de detenció dels rebels, calcula que durant la guerra 17.723 sirians han mort sota custòdia del règim. Aquesta xifra no inclou els morts en accions militars, que s’eleva a més de 200.000.

L’informe és especialment oportú perquè s’ha fet públic en un moment en què Al-Assad està a punt de guanyar la guerra i esclafar la revolta iniciada fa cinc anys. Una revolta que, seguint l’exemple de les anomenades Primaveres Àrabs, pretenia acabar amb un règim dictatorial. Avui d’aquella revolta només en queden les cendres, ja que la irrupció de l’Estat Islàmic a Síria va permetre a Al-Assad presentar-se com un bastió contra el jihadisme i va justificar la intervenció russa al costat de Damasc. Saidnaia quedarà sempre com a símbol del fracàs de les democràcies occidentals i com una pàgina negra en la història de la humanitat.