Un relleu a la Casa Blanca que cada vegada sembla més amenaçador

Escoltar els discursos d’ahir de Barack Obama i de Donald Trump, el primer acomiadant-se de la presidència dels Estats Units i el segon avançant les seves sinistres intencions com a futur inquilí de la Casa Blanca, serveix per fer-se una idea del món que separa l’un de l’altre. Es pot discutir i criticar l’obra de govern d’Obama, per limitada en alguns casos i per erràtica en d’altres, però del que no hi ha dubte és que els principis que l’han inspirat estan a anys llum del to i el fons de Trump. El magnat novaiorquès va confirmar que farà construir un mur a la frontera amb Mèxic que pensa fer pagar als mexicans, als quals va definir com una gent que s’ha aprofitat de la incompetència dels dirigents nord-americans per entrar al país. Va admetre que Rússia pot estar al darrere del hackeig de correus de Hillary Clinton que el va beneficiar en campanya, però va vantar-se de l’amistat amb Putin, i va afegir que altres països com la Xina també tenen aquesta pràctica i que, amb ell a la Casa Blanca, Moscou respectarà més els EUA. I finalment, amb males maneres, va impedir a una periodista de la CNN fer una pregunta.

La primera roda de premsa de Trump va acabar amb totes les esperances d’una imaginada moderació o d’un canvi d’actitud. El futur president dels Estats Units va demostrar que actuarà més com un capatàs fanfarró que com un representant institucional, més com algú que busca atiar els baixos instints de l’individu que com un governant de ciutadans lliures. La política exterior de la nova administració estarà més basada en la testosterona i l’agressivitat que en la intel·ligència. I la política interior, més en la intolerància i la demagògia que en la justícia. Els perills són evidents, i caldrà estar preparats per a qualsevol contingència.

A l’altre extrem, Barack Obama va posar el dit a la nafra quan va avisar de com és de perniciós que els ciutadans es tanquin en les seves respectives bombolles i rebutgin els que són diferents, perquè això atempta contra l’essència de la democràcia. El primer president negre de la història va defensar el seu llegat i va dir que els Estats Units estan molt millor que fa vuit anys, quan va substituir George Bush, i es va mostrar confiat en el futur. Però escoltant Donald Trump es fa difícil compartir el seu optimisme.