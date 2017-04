La responsabilitat de Rajoy en la corrupció del PP de Madrid

La Guàrdia Civil va posar ahir en marxa una macrooperació contra la corrupció a la Comunitat de Madrid amb desenes de detinguts, entre els quals l’expresident autonòmic Ignacio González, que va ser durant anys l’home de confiança de la lideresa Esperanza Aguirre. Les acusacions són especialment greus i se centren en la gestió de l’empresa pública d’aigua Canal de Isabel II de Madrid. El jutge Eloy Velasco sospita que González va ordenar que aquest ens públic comprés empreses sud-americanes a un preu superior al de mercat, i d’aquesta manera haurien desviat diners públics a les seves pròpies butxaques.

Aquesta operació posa el Partit Popular en una situació molt delicada, ja que es produeix l’endemà que el tribunal del cas Gürtel decidís que el president del govern, Mariano Rajoy, ha de declarar com a testimoni, un fet que en democràcia només s’ha produït una vegada, quan Felipe González va declarar en el judici sobre els GAL. A més, la Guàrdia Civil va gravar al gener una conversa en què Eduardo Zaplana, expresident valencià i exministre amb Aznar, tranquil·litzava Ignacio González dient-li que aviat es produiria un relleu al capdavant de la Fiscalia Anticorrupció que milloraria la seva situació. Zaplana es referia al nomenament de Manuel Moix al capdavant d’aquesta fiscalia, cosa que es va produir dies més tard. Aquesta conversa demostra el que és una realitat palmària: l’ús partidista que fa el PP de les institucions de l’Estat en benefici propi.

Afortunadament totes aquestes maniobres no han servit per a res i la investigació va continuar el seu curs, però indiquen fins a quin punt el discurs del PP en la lluita contra la corrupció és només fum, una absoluta falsedat. El PP està més procupat per tapar els seus escàndols i no haver d’assumir responsabilitats polítiques que per conèixer la veritat. I això és així perquè l’acumulació de casos de corrupció demostra que el PP ha sigut (i és encara?) una veritable màquina d’extracció de recursos públics, sigui per finançar el partit o per fer créixer el patrimoni de molts dels seus dirigents. En democràcia una constatació tan greu només hauria de tenir un possible desenllaç: la dimissió de la cúpula actual del PP i una veritable regeneració.