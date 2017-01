Les revelacions de Bárcenas apunten a la responsabilitat de Rajoy

Luis Bárcenas, extresorer del PP, va declarar ahir en el marc del judici del cas Gürtel el que ja s’havia dit i acreditat del dret i del revés: que el PP tenia, com a partit polític, una caixa B que s’alimentava de les donacions d’empresaris i que servia tant per pagar sobresous com per greixar la poderosa maquinària electoral popular. “Comptabilitat extracomptable”, va dir. Cal subratllar que hi ha proves documentals, aconseguides per la policia, que demostren que les afirmacions de Bárcenas no són cap difamació. A més, ahir l’extresorer va fer un pas més i va apuntar a la responsabilitat directa de Mariano Rajoy, de qui va dir que coneixia les activitats irregulars del cap de la trama, Francisco Correa, i que si bé va aturar-les, no les va denunciar, simplement les va voler tapar.

Doncs bé, aquestes revelacions no van tenir ahir cap resposta oficial del PP. Rajoy, com ja és habitual, va callar. I altres van seguir amb la resposta de manual, que consisteix a menystenir la credibilitat de Bárcenas.

Però no cal ser Sherlock Holmes per intuir que una fortuna com la de Bárcenas es deu haver reunit distraient milions d’euros del cabalós riu que fluïa cap a la seu de Génova i amb la connivència dels màxims dirigents del partit. I que, sigui per acció o per omissió, Mariano Rajoy, que és qui va nomenar Bárcenas, havia de saber què passava. De fet, hi ha una cosa que ho demostra. Perquè, si com diu l’extresorer, Rajoy va ser capaç de veure que els negocis de Correa amb el partit feien pudor, i va decidir tallar amb el cap de Gürtel, amb més motiu havia de saber què passava amb un càrrec intern com el de tresorer. Fer-se ara l’ofès i presentar-se com una víctima, que és el que fa Rajoy, és un insult a la intel·ligència dels ciutadans.

Per desgràcia, però, les paraules de Bárcenas no canviaran res en el panorama polític espanyol. La gestora del PSOE continua defensant la investidura d’un Rajoy que es nega sistemàticament a donar explicacions i que treu importància als casos de corrupció que esquitxen el seu partit. Què passarà, però, si algun dia hi ha una sentència que demostra que el PP era una organització bàsicament corrupta? Qui rescabalarà els ciutadans? L’únic cert és que Rajoy es limitarà a mirar cap a una altra banda i xiular.