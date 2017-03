La revolución químicamente pura

Sin ganas de entrar en polémicas, permítasenos decir que estamos un poco hartos de las lamentaciones de ciertas gentes para quienes son actos contrarrevolucionarios todos aquellos que no se ajustan a su línea revolucionaria. Es una actitud peregrina que, ya que no otra cosa, está dando demasiado que hablar. A fuerza de oírles no parece sino que esto de la revolución es una fórmula cuyo secreto ellos poseen, y de la que han sacado además patente exclusiva. A su lado, todos los demás antifascistas parecen contrarrevolucionarios -odiosa palabra- o doctrinos. No hemos visto nunca tanta pedantería y tanta puerilidad reunidas. No merece otros calificativos este afán inmoderado de proclamarse en posesión de la verdad y de exigir que todos le rindan pleitesía. Oyéndolos se piensa en que acaso no valía la pena de dejar de creer en la infalibilidad del Papa de Roma. Rueda de molino, por rueda de molino, tanto da tragarse una como otra. Claro que hay un término medio, y es no tragarse ninguna de las dos, en lo que parece que hemos coincidido la mayoría de los españoles. […] Hoy, en un país donde las grandes masas anarquistas, sin renunciar, naturalmente, a sus principios, han reducido sus aspiraciones revolucionarias inmediatas a las exigencias de la unidad antifascista, prenda de eficacia en el frente y en la retaguardia, es incomprensible la actitud insolidaria de hombres o grupos sedicentes revolucionarios. [..] No es lógico ni razonable quejarse diariamente de que no se les dan facilidades para hacer esta revolución peculiar a que aspiran, y es más absurdo aún -repetimos- pedir que los demás les hagan una revolución que, con el mismo derecho que ellos tienen para sentirla, los demás ni sienten, ni desean. No otra cosa quieren decir, por ejemplo, esas protestas contra tales y cuales decretos de la Generalidad y la exigencia de que debieron ser tales y cuales otros. Aceptamos -desde un punto de vista filosófico, claro está- la protesta, pero nos parece pueril la petición de que la misma Generalidad haga lo contrario de lo que, después de muchas discusiones, ha decidido hacer, en atención a que existen unos ciudadanos que lo harían así si estuvieran en el Poder. Realmente, si les hicieran caso, sería la manera más cómoda de hacer una revolución que no se ha visto nunca. Pero no se lo hacen, y entonces se enfadan. […].