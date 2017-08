Els romanticismes

A propòsit de Romanticisme dèiem l’altre dia com és d’errat el concepte de Romanticisme únic i cronològicament delimitat que la gent ha acabat per admetre en totes les latituds del planeta, fins al punt de poder avui dia parlar del centenari del Romanticisme, centenari que s’escauria ara, en l’any 1930. En realitat, no hi ha un Romanticisme, sinó molts, tota una cadena de romanticismes; i no hi ha la manera de ben fixar quan esclaten o quan moren perquè ni esclaten ni moren: es congrien lentament en un plasma romàntic (o romanticista, si és que hem de parlar amb tota propietat), i en lloc de morir no fan sinó esmorteir-se; talment com els morbs de certes epidèmies, els quals són sempre latents en l’aigua, en les vies digestives o respiratòries, en l’atmosfera, i que ocasionalment es multipliquen i devenen virulents i mortífers notoris com el polític o el tenor de moda. El Romanticisme és, doncs, com una malaltia endèmica que de tant en tant pren caires epidèmics. No vol dir aquest símil que el Romanticisme sigui sempre un valor nociu o negatiu, perquè, tot al contrari, moltes vegades el Romanticisme es revifa i s’imposa ben sanitosament, àdhuc per a intensificar l’expressió artística. EL pre-romanticisme del segle XVIII és ben present, no cal dir-ho, en la ment de la gent d’art i lletres, però esborrat del tot de la memòria de la major part d’homes i dones que feinegen enllà del terreny artístic o literari.[...] En el segle XV l’art gòtic en general devé tan barroc i romàntic com devé en el període de Lluís XV l’art greco-romà. El Renaixement és la gran reacció classicista contra el romanticisme gòtic; però ja dintre el gòtic mateix s’havia generat la reacció academicista de l’estil, per obra i gràcia dels frares del Cistell. I aviat el mateix classicisme del Renaixement devindrà per poc temps academicisme, per tal de donar ocasió a una nova embranzida de barroquisme-romanticisme. El romanticisme goticista havia arribat a influir àdhuc en els costums fins el punt de fer adoptar el salvatgisme (tan car al romanticisme d’ara) com la darrera paraula de la distinció. Els nobles i potentats es complaïen a disfressar-se de salvatges i salvatgesses, a organitzar festes de salvatgisme, àdhuc de nudisme i altres barbaritats que avui semblen “du dernier chic”. I els salvatges peluts, esculpits en pedra, decoraren catedrals i palaus, eren tema molt distingit per a pintors i tapissers, i fins a Barcelona les comparses de salvatges havien estat un dels principals ornaments de la novíssima processó del Corpus [...]