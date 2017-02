Un exemple per a Espanya

Al cap i a la fi, les dificultats que demostra la gent del PP (polítics, creadors d’opinió i assimilats) per comprendre la realitat sobre la concentració popular de dilluns en suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau són comprensibles per simple comparació. Als judicis contra càrrecs i dirigents seus, les concentracions a les portes dels jutjats acostumen a ser molt més austeres, d’unes poques dotzenes de persones a tot estirar, i els eslògans que s’hi estilen també són força diferents: “Lladres!”, “Xoriços!” “Pocavergonyes!”, “A la presó!”, i altres missatges d’aquest tenor. Per això consideren del tot impossible que quaranta mil persones es mobilitzin un dilluns al matí en suport a un expresident i dues exconselleres, si no és a canvi d’un dia lliure, una excursió en autocar i un entrepà. Tot i que, si és per capacitat de mobilització, el PP no hauria de posar-se gelós, tractant-se com es tracta d’un partit que ha arribat a obtenir vots de ciutadans difunts.

Les Balears han rebut amb un badall de rutina l'enèsima petició de pena de presó contra l’expresident Matas

Aquest fenomen dels morts que voten el PP ha succeït, en alguna ocasió i sense anar més lluny, a les Balears, on la població en general ha rebut aquests dies amb un badall de rutina la nova i enèsima petició de pena de presó contra l’expresident Jaume Matas per part de la Fiscalia Anticorrupció. Cinc anys de presidi, en concret, pel rosari també sabut de delictes habituals: frau, prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics, entre d’altres, en un cas conegut com a Over Marketing, que també per variar té a veure amb el finançament irregular del PP (allò que Bárcenas, en una incommensurable troballa poètica, va definir recentment com a “comptabilitat extracomptable”) i que presenta com a convidat estrella el gran José María Rodríguez, en aquella època conseller d’Interior i secretari general del partit, i ja imputat en una altra causa per corrupció policial a Palma. Per a ell, la Fiscalia demana cinc anys més de presó. No cal dir que això no fa més que agreujar la ja prou negra situació judicial de Matas, i que invalida per complet la seva pretensió d’arribar a un pacte global amb el fiscal sobre el conjunt de la seva frenètica carrera delictiva. Catalunya té un expresident amb problemes amb la justícia espanyola, i les Balears en tenen un altre: ho veuen, com la justícia espanyola no està polititzada?

Ja soc conscient que tornar a parlar de Matas fa més mandra que caure d’esquena, però potser convé subratllar que la seva sola figura (un delinqüent que ha estat ministre i president dues vegades d’un govern autonòmic) seria suficient per causar un terrabastall dins qualsevol partit pertanyent a un sistema polític mínimament normal. Que una de les causes per les quals se li demana presó és el cas Nóos, que implica directament la Corona espanyola. I que Mariano Rajoy, en una insòlita efusió de sinceritat, va elogiar Matas proclamant en públic: “Ha fet amb les Balears el que volem fer amb tot Espanya”. Paraules profètiques d’un campió de la democràcia, actualment en lluita contra el totalitarisme imperant a Catalunya.