López Casasnovas no és belga

El grup parlamentari del PP català, amb el portaveu del PP no català, Rafael Hernando, com a estrella convidada, va sortir ahir en tromba per condemnar que l’economista Guillem López Casasnovas representi ensems el Govern Balear i la Generalitat de Catalunya en la negociació del nou model de finançament. Com que López Casasnovas és menorquí, al portaveu Hernando li sembla que és com si Catalunya hagués triat “convertir-se en una sucursal de les Balears”, i encara se li acudien més comparacions enginyoses: “És com si Mariano Rajoy deixés d’assistir a les cimeres europees i esperés a saber què s’hi ha decidit a través del president de Bèlgica”. Ho va reblar exclamant “Esperpèntic”, mentre al seu costat a Xavier García Albiol li queia la bava de fer-se la foto en companyia d’un dels que manen de debò.

Hi ha dos matisos a afegir al monòleg còmic del portaveu Hernando. El primer és que si Rajoy s’abstingués d’acudir a les cimeres europees serien molts els que respirarien alleujats, perquè, posats a parlar de coses esperpèntiques, les sortides a l’estranger del president d’Espanya por la gracia de Dios (entengui’s aquí Dios com a àlies de Felipe González) han donat per a un repertori tan extens com llastimós de situacions de vergonya aliena.

López Casasnovas està qualificat per representar les Balears i Catalunya sense necessitat de sucursalismes de cap mena

El segon matís és que el paral·lelisme entre López Casasnovas i un mandatari estranger (“belga”, un mot que Hernando pronuncia amb repugnància) és revelador de l’aclaparadora crosta mental amb què el portaveu gratina les seves argumentacions. Entenc que dins la inapetent visió del món d’algú com Hernando un menorquí deu ser equivalent a un selenita, però el cas és que Guillem López Casasnovas és un economista d’un vast prestigi internacional, que tant la seva docència universitària com les seves publicacions (llibres i articles acadèmics) són referències de primera línia en la seva disciplina, i que el llistat de guardons, reconeixements i distincions que ha obtingut per l’excel·lència de la seva feina és gairebé tan llarg com el dels càrrecs del PP implicats en escàndols de corrupció. Succeeix també que, a més de menorquí, López Casasnovas és català de cor i de fets, tot i que aquesta doble condició no l’eximeix de ser també espanyol, motiu pel qual, entre moltes altres coses, és membre del consell de govern del Banc d’Espanya, una entitat que a Hernando potser sí que li sona. I que tot plegat el fa un coneixedor privilegiat de les profundes i barroeres desigualtats del règim de finançament de les comunitats autònomes de l’estat espanyol, unes desigualtats que, ves per on, castiguen molt singularment Catalunya i les Balears amb uns dèficits impresentables. De manera que faran bé els enviats del PP d’escoltar allò que tingui l’amabilitat d’explicar-los López Casasnovas, una persona qualificada amb escreix per representar les Balears i Catalunya sense necessitat de sucursalismes de cap mena. El finançament ja sabem que no l’arreglaran, però almenys aprendran alguna cosa sobre economia i passaran una mica de vergonya.