No és el mateix, Albiol

Intentant -debades- sortir del fangar dins el qual ell mateix s’havia rebolcat el dia anterior amb les seves declaracions sobre el cas, el president del PP català, Xavier García Albiol, va fer ahir unes noves declaracions afirmant que els insults xenòfobs contra la regidora de Badalona Fàtima Taleb li semblaven “exactament” igual de greus “que quan a un regidor del PP d’un poble petit se li diu feixista”. Ignorem si pensava en cap regidor del PP en concret o en cap poble petit en particular, perquè ho va deixar aquí.

Tant se val, perquè la comparació és completament desencertada, i també falsària, tergiversada i interessada. Per començar, el de Fàtima Taleb no és un cas puntual ni aïllat, sinó que també és el de moltes altres persones (però que, a diferència d’ella, no tenen projecció per denunciar-ho públicament), a Badalona i en molts altres indrets de Catalunya, d’Europa i d’Occident. I, per continuar, a Taleb i a aquestes persones no se les insulta per la seva opció política, sinó pel seu lloc de naixença (són estrangeres) i per la religió (són musulmanes), fins i tot pel color de la seva pell. És a dir, per aspectes que concerneixen directament la seva intimitat i la seva integritat i dignitat moral.

A Fàtima Taleb no se la insulta per la seva opció política, sinó pel seu lloc de naixença i per la religió

La condició de regidor, del PP o de qualsevol altre partit polític, en un poble petit o en una gran urbs, no és cap qüestió de la categoria que acabem de descriure, sinó l’exercici d’una voluntat de servei a la comunitat (encomiable, d’altra banda) lligada a una opció política concreta. Dir que un regidor del PP és un feixista és òbviament fals i denigrant (tots sabem que el PP és un partit de centredreta moderat), tot i que recordar-ho ens obliga a passar per alt que estem parlant de l’únic partit espanyol que s’ha negat reiteradament a condemnar el feixisme en general, i en particular els crims del franquisme, tant els de la Guerra Civil com els de la dictadura. I que també es tracta d’una formació que mostra tothora una agilitat sorprenent a l’hora de titllar de feixistes i d’altres qualificatius semblants els seus adversaris polítics. Sense anar més lluny, despús-ahir era el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, qui va tractar el Govern de Catalunya de totalitari i de xenòfob a partir d’una interpretació libèrrima d’unes paraules (les del dimitit senador Santi Vidal) d’altra banda ja profusament i oficialment rebutjades i desmentides.

De manera que no, els termes de la comparació que proposava Albiol no són “exactament iguals”, ni de bon tros. I com sempre que l’esmentem, voldríem recordar que Xavier García Albiol va agredir un manifestant en un acte del PP l’any 2006, que l’any 2010 va repartir per Badalona uns fullets on s’hi llegia “ No queremos rumanos / No volem romanesos” i que l’any 2011 va guanyar les eleccions a l’alcaldia de la ciutat amb l’eslògan de campanya “ Limpiando Badalona / Netejant Badalona”, i que tot plegat el converteix (i no és cap insult) en una persona indigna de dedicar-se als afers de la política.