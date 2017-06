El PP ja s’ha regenerat

La diputada Irene Montero, de Podem, s'ha mostrat força convincent en el seu paper de James Stewart a Caballero sin espada. El seu discurs de moció de censura ha durat més de dues hores, al llarg de les quals ha rebut les habituals mostres de mala educació de la bancada popular (un record per a José Antonio Labordeta), però era realment el temps que li calia per fer una relació dels abusos i de les activitats delictives i criminals del PP en l’exercici del poder durant la legislatura anterior i l’actual. La relació no era exhaustiva, però sí suficient per irritar el prepotent Rajoy. A força que els seus li ho repeteixin, Rajoy s’ha arribat a creure que és un bon orador parlamentari. No ho és en absolut, i la seva manera d’expressar-se no és més que una murga pastosa i amanerada, de la qual només es pot destacar la impassibilitat amb què enfila els menyspreus amb les mentides. Avui, per una banda, ha acusat l’oposició de Podem de no ser versemblant perquè sempre considera igual de malament tot el que fa el govern (es veu que el president també desconeix la tasca d’oposició del seu propi partit, com la que fa a Catalunya titllant els adversaris de feixistes i nazis, o la que exerceix a les Balears, on el seu lacai Biel Company amenaça “que s’encarregarà” de la presidenta Armengol). Per l’altra, ha insistit molt (com un delinqüent acorralat) que les acusacions de corrupció que li havia llançat Montero no se sostenien “per falta de proves”.

Rajoy ha insistit molt (com un delinqüent acorralat) que les acusacions de corrupció que li havia llançat Montero no se sostenien “per falta de proves”

Avui mateix l’ARA Balears informava de les revelacions que s’han fet públiques amb l’obertura parcial del sumari del cas de corrupció a la Policia Local de Palma. Una testimoni, a la qual el jutge concedeix total credibilitat, relata que dos dels pesos pesants del PP de les Balears, José María Rodríguez i Álvaro Gijón, freqüentaven les orgies amb prostitutes i drogues amb què els obsequiava l’empresari d’oci nocturn Bartomeu Cursach. Cal subratllar que Rodríguez ha estat delegat del govern a les Balears i president del PP de Palma, i que Gijón encara és diputat al Parlament i regidor a l’Ajuntament de Palma, sempre amb la confiança del seu màxim superior dins el partit i dins el govern, Mariano Rajoy. El relat de la declarant, que era una de les prostitutes, detalla que una de les seves companyes va haver de ser ingressada amb la melsa rebentada (perquè a les bacanals de vegades hi havia pallisses i “jocs sexuals perillosos”), que Gijón assistia a aquestes disbauxes en cotxe oficial i assistit pel seu xofer i que cap dels dos polítics no pagava cap dels serveis sexuals, però sí que s’encarregaven de proveir la cocaïna que exigien que les prostitutes també consumissin.

Ho reproduïm perquè no són casos aïllats ni pomes podrides, sinó el retrat d’una manera d’entendre el poder. Això passava a les Balears sota la presidència (del govern i del PP) de Mariano Rajoy, però podem seguir comunitat per comunitat. Només ens resta felicitar Albert Rivera i Ciutadans, campions de la lluita anticorrupció, per la seva tasca de profunda regeneració del PP.