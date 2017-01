El sentiment de pàtria

260x366

Pel damunt de les qüestions de cada dia, pel damunt dels negocis personals, hi ha els interessos de la Pàtria. Aquest renunciament del present, aquest abandonament de les coses d’un mateix, és el que forma en tots els temps el patriota. Els curts de vista, que no veuen més que l’avui, o els que estan plens de mires egoistes, en fer pàtria s’assemblen a aquell que construeix sa casa en l’arena. El terrer és fals i l’edifici no serà durador. Amb el record en el passat i les mirades fixades en el pervindre és com s’ha de viure. La Pàtria és el resultat dels que ens han precedit, és l’aspiració indeterminada que dintre nostre criden les generacions futures. En son himne nacional, deien els espartans parlant dels seus avantpassats: “Som el que vosaltres fóreu, serem el que ara sou”. I tots junts formen la Pàtria. Tot el patrimoni que ens han llegat els vells, de raça, llengua, costums, religió, territori, agravis que venjar i favors que premiar; i que nosaltres, purificant-lo de vicis, hem de transmetre als que vindran després, és el que forma aquest vincle d’unió en el Poble. Això no vol dir que la Pàtria sigui una repetició del que ja ha estat en altre temps, sinó el resultat d’una evolució continuada. Jo veig la Pàtria com un arbre que passa temps de verdura i èpoques sense fulla; mes, a cada nova florida, han crescut uns quants pams les branques, el tronc és més gruixut i la saba més forta. Al present, amb tot i ser molt important, deu concedir-se-li sols una importància secundària. Tot el que digui en Silvela, tot el que faci en Polavieja, és molt poca cosa al costat del problema de refer el nostre esperit nacional. [...] La renúncia que exigeix la Pàtria del present i d’un mateix porta forçosament al sacrifici. Però aquest agermana encara més els ciutadans, unifica les aspiracions i d’aquest modo contribueix a la formació de l’ànima popular. La disposició pel sacrifici la veureu sobretot en els humils. Tot aquell que hagi propagat idees politiques pel poble s’haurà sentit més d’una vegada per boca d’un pagès o d’un obrer aquestes paraules: “Si a lo menos tot això ho poguessin veure els nostres fills.” I aquesta expressió que concreta la idea de Pàtria la diu un pobre perquè, acostumat a sacrificar-se, és de la fusta que forma els patriotes. [...]