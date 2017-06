El sentiment tenebrós

Els discursos sobre l’Estatut de Catalunya hauran servit, de fet, per a posar de manifest els elements de la psicologia castellana que Catalunya, amb la seva mera presència estimula. El més obvi d’aquests elements és l’esperit hegemònic. Però, entenguem-nos, no aquell esperit hegemònic dels grans pobles creadors, justificat, al capdavall, per la transcendència de llur missatge, sinó un simple amor al comandament, intranscendent i antihistòric, que es satisfà, tot, en l’estructuració de jerarquies ferrisses, sense espai de destí al voltant. És aquell urc que els nostres clàssics registraren oscil·lant entre la indignació i el desdeny. […] Però aquest urc, famós en tots aquells indrets on ha posat la planta el peu imperial de Castella, en quina zona de l’esperit recolza? La seva mera buidor, tan sonora, el fa suspecte i el fet que Catalunya sigui, ara, la suscitadora d’aquest urc en les seves formes més brillants ens assenyala el camí que podria menar-nos a la seva rigorosa explicació psicològica. L’urc, sovint, no és més que la disfressa inconscient i mecànica d’un agre sentiment d’inferioritat. Si deixem de banda la conquista d’Amèrica, epopeia de pirates que demostra, d’una banda, la gran capacitat d’heroisme que habita aquells que decoren el marge de les lleis i, d’altra banda, l’absoluta incapacitat imperial del centre, es pot afirmar que Catalunya ha estat sempre en contacte i en pugna amb pobles fins i alegres, infinitament superiors per l’esperit. Probablement, un psicòleg de pobles podria seguir [...] la formació d’un ombrívol complex d’inferioritat que culmina en la més fada supèrbia i en una fam autènticament patològica de poder. Catalunya, amb la seva ànima irreductible, estimula el complex d’aquest poble que ha sabut conquistar amb l’espasa i no amb l’esperit. Totes les reaccions espanyoles d’ara porten, com un segell de misèria al llom, l’estigma del sentiment d’inferioritat. Ardent estigma! Els simples evoquen els espectres d’una història que, a fi de comptes, només fou brillant quan fou fàcil. Els metafísics expliquen la vitalitat catalana, persistent a través del domini, amb la teoria dels pobles insolubles que els permet reconèixer el fet i salvar el prestigi. I els juristes posen murs de paper al voltant de Catalunya perquè entrelluquen un destí radiant i perquè l’enveja els sotja, sagitària feroç, d’invisibles sagetes.