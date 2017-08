Feia dies que els intentava estalviar les diatribes d’opinadors espanyols sobre l’atemptat, però tinc el dia mandrós i la primera fullejada ràpida dels diaris dona el resultat que dona. Obrim El Mundo, pàgina 2, article de Luis Miguel Fuentes: els atemptats són “la garlanda de sang que es posa el Procés”, i hi ha qui “clava la seva bandera en la blanor dels morts”. Acaba l’article afirmant que la reacció a l’atemptat deixa al descobert “els estúpids, els miserables i els sectaris”. No, no és una autocrítica.

Canviem de diari aviam si hi ha sort: La Razón, també pàgina 2, César Vidal fa afirmacions en forma de pregunta retòrica en què qualsevol similitud amb la realitat és fruit de la casualitat. Parla d’una Ada Colau “pletòrica de riure” després dels atemptats i de tòpics sobre els Mossos i la immigració. I acaba exigint que les famílies de les víctimes es querellin contra l’Ajuntament, la Generalitat i els Mossos.

La cirereta la trobem a l’ Abc, amb un Hermann Tertsch que no dona tantes voltes (potser ja les ha donat totes) per dir el que suggereixen molts articles: “El separatisme ha estat determinant perquè hi hagués morts. I els separatistes han demostrat que posen en perill les vides dels espanyols per negar la mínima lleialtat a l’Estat”. Els ho volia estalviar, però tals mostres de fraternitat no poden quedar silenciades.

‘QUÉ PONE EN TU DNI?’

Ja saben, però, que hi ha imbatibles arguments contra l’independentisme, com el que troba l’ Abc. En una píndola d’opinió, el rotatiu lamenta que el Govern parli de la “delegació espanyola” a la manifestació, un detall que titlla de “ridícul”, “infantil”, “sectari” i “patètic”. I clou: “Això se’ls cura fent un cop d’ull al seu DNI on hi posa «Espanya» i apareix la seva foto”. Compte, independentistes: si l’1-O aneu a votar, no mireu el DNI.