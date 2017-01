El 2017 els ciutadans hauran de fer front a les pujades de preus

La sortida de la crisi no està sent fàcil i costa que arribi la recuperació a les famílies. El 2017 no ho posarà més fàcil perquè després d’anys d’estancament de preus finalment la inflació està pujant a un ritme superior al dels salaris. Això vol dir, a grans trets, que moltes llars seran encara més pobres, ja que amb els mateixos ingressos els costarà més arribar a final de mes. Els preus que pugen més són els de la llum, el gas, els carburants i també els costos de l’habitatge, no només pel que fa al lloguer o a la compra, que s’han disparat el 2016 i continuaran a l’alça aquest any, sinó també perquè la revisió cadastral farà pujar l’impost sobre els béns immobles (IBI) en molts municipis.

Aquesta situació dóna arguments als sindicats per reclamar més pujades de sous, ja que, fins i tot amb l’increment pactat del salari mínim, la mitjana dels salaris ha anat a la baixa. De fet, gran part de la recuperació s’ha aconseguit gràcies a aquesta contenció salarial que ha permès una devaluació de l’economia espanyola a costa dels ingressos dels treballadors, ja que no es podia fer directament mitjançant la política monetària. Tot i que diversos economistes han parlat de la necessitat d’apujar els salaris per recuperar el consum i consolidar la recuperació, aquest any no sembla que s’estiguin fent passos en aquest sentit. Les pensions, per exemple, pujaran un 0,25%, el mínim que preveu la llei, per la qual cosa perdran de nou poder adquisitiu.

En aquest context, és d’agrair que des dels ajuntaments i el Govern s’hagi acordat almenys no incrementar el preu de l’aigua ni tampoc del transport públic, que queda congelat. Des de les administracions més pròximes als ciutadans hi ha consciència que la situació encara és molt precària i no es pot fer recaure en les famílies tot el pes de les retallades i l’esforç de la recuperació. Però caldria que també des de l’empresa privada es tingués més clara aquesta consciència, perquè costen d’entendre, per exemple, uns increments del preu de la llum tan brutals que fins i tot han motivat una investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Aquí els poders públics tenen un important paper a l’hora de vigilar i moderar el sector privat i fer possible una millor distribució de la riquesa que beneficiï el conjunt de la societat.