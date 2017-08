El setge als pisos turístics il·legals, el primer fre a la turismofòbia

La ciutat de Barcelona té ara prop de 900 pisos turístics il·legals menys que fa un any, quan es va posar en marxa un pla de xoc en contra d’aquests apartaments sense llicència. Durant aquest temps, el consistori barceloní ha precintat 145 pisos il·legals i ha comprovat que 744 habitatges més han acatat l’ordre de cessament i han deixat d’operar.

L’Ajuntament ha constatat com en alguns casos són els mateixos inquilins i no els propietaris els que relloguen com a habitatges turístics il·legals els pisos on estan allotjats i com els beneficis mensuals poden arribar fins als 10.000 euros, cosa que ha facilitat tota una picaresca al voltant d’aquesta activitat. Les mesures del govern municipal s’han demostrat efectives, unes mesures que consistien en la creació d’un equip de visualitzadors que rastregen la xarxa per trobar ofertes de pisos turístics il·legals, l’ampliació de l’equip d’inspectors amb vuit persones més i la posada en funcionament d’un telèfon gratuït per rebre informació dels veïns.

Malgrat l’èxit innegable d’aquestes mesures, encara queda molta feina per fer. D’una banda, actualment hi ha 1.443 pisos il·legals amb un expedient obert. De l’altra, l’Ajuntament calcula que encara hi ha 6.000 pisos sense llicència -la majoria a Ciutat Vella, l’Eixample i Sant Martí-, una xifra que l’oposició eleva fins a 10.000 habitatges. Les molèsties que causen als veïns els apartaments que operen sense llicència i lluny de qualsevol control són una de les externalitats negatives del turisme i contribueixen a fomentar la fòbia cap a aquesta activitat econòmica entre els ciutadans de Barcelona. És per aquest motiu que una actuació diligent i una política de tolerància zero de l’administració cap a qualsevol il·legalitat és el primer fre a la turismofòbia.

El turisme representa al voltant del 13% del PIB de la ciutat de Barcelona i ocupa unes 68.000 persones (tot i que el 85% dels contractes són temporals). Per tant, és una important font d’ingressos que ha contribuït a pal·liar els efectes de la crisi a la capital catalana. Però és un fenomen cada vegada més massiu que genera tensions urbanístiques i socials. Posar fre a conductes il·legals és el primer pas, però cal anar més enllà, i és responsabilitat de les administracions legislar i taxar l’activitat per no acabar morint d’èxit.