Un cap de setmana que fixa l’immobilisme de l’Estat amb Catalunya

Madrid ha sigut aquest cap de setmana més epicentre de la política espanyola que de costum. Hi han coincidit els congressos del PP i de Podem, i una mena de presentació oficiosa de la candidatura no confirmada de Susana Díaz a liderar el PSOE. El panorama que sorgeix de totes tres cites allunya encara més la possibilitat que l’Estat afronti amb una altra mirada o un altre tarannà la situació a Catalunya.

Mariano Rajoy ha sortit reforçat del congrés dels populars. Tampoc s’esperava el contrari. Embolcallat amb la bandera espanyola, va endurir el seu discurs -“El compliment de la llei no es negocia”- i va apuntar -tot i que la Moncloa ho va negar- al famós article 155: “Cal recuperar les institucions perquè tornin a estar al servei de tots els catalans”. També va llançar un missatge en clau externa, en relació a la qualitat democràtica de l’Estat: va proclamar que accepta el dret a decidir, però “de tots els espanyols”. “La Constitució es pot canviar, però només si ho decideixen tots els espanyols, la sobirania nacional. Es pot, però jo no ho recomano, perquè crec que junts estem molt millor que separats”. Tota una invitació als dirigents catalans perquè intentin una reforma constitucional que el cap de setmana ha deixat més impossible que abans.

Entre altres coses perquè l’altre congrés, el de Podem, ha premiat Pablo Iglesias i ha castigat Íñigo Errejón. És a dir, ha premiat l’encapsulament de la formació i ha castigat el dirigent que pretenia acostar-la al PSOE a la recerca d’un pacte d’esquerres per desbancar el PP. I per, eventualment, afrontar d’una altra manera la situació a Catalunya. Iglesias té una actitud oberta amb Catalunya, sí, però no té gaires opcions de trobar aliats.

Especialment vist l’acte que dissabte va protagonitzar Susana Díaz. Sense aclarir res del seu futur, la presidenta de la Junta d’Andalusia va enviar un avís a Patxi López i Pedro Sánchez (postulants oficials a la secretaria general del PSOE) amb el míting ofert davant 4.000 persones. Era un teòric homenatge als alcaldes socialistes, però va acabar sent una demostració de força d’una dirigent que sintonitza molt amb el PP en relació a Catalunya i gens amb Iglesias.

L’escenari que se’ns mostra, doncs, fa pensar més aviat que les relacions amb Catalunya seran més tenses. En tot cas, és segur que no contribuirà a suavitzar-les.