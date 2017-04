Els sobtats canvis d’opinió de Trump sobre la política exterior

El president dels Estats Units va decidir ahir llançar la seva bomba no nuclear més potent contra instal·lacions subterrànies de l’Estat Islàmic a l’Afganistan. Es tracta d’un projectil de gran potència que en argot militar es coneix com a “mare de totes les bombes” i que té una alta capacitat de destrucció i, sobretot, de penetrar en búnquers i túnels a molts metres de profunditat. La decisió es produeix poc després que l’administració Trump decidís respondre amb un atac amb míssils Tomahawk al bombardeig amb armes químiques del règim de Baixar al-Assad contra població civil siriana que resideix en zones sota control rebel.

Aquest últim moviment ha enfrontat la Casa Blanca amb el Kremlin, i ha suposat un gir de 180 graus en la política exterior nord-americana defensada fins ara per Trump. De moment els analistes no es posen d’acord sobre si els últims esdeveniments s’han de considerar un gir real de Trump o són un simple canvi estratègic per desviar l’atenció dels seus fracassos en política interior, com ara el frustrat desmantellament de l’anomenat Obamacare, el sistema de protecció mèdica que va posar en marxa el president demòcrata.

L’únic cert és que en campanya Trump va defensar un retorn a l’aïllacionisme i un acostament a Rússia, dues coses que han quedat en entredit les últimes setmanes. La guerra contra l’Estat Islàmic, però, ha sigut sempre molt popular als Estats Units pel record dels atemptats de l’11-S, que van deixar més de 3.000 morts a Nova York i Washington. Trump, doncs, pot haver trobat una manera relativament fàcil de guanyar popularitat en un moment en què la societat nord-americana està profundament dividida sobre la seva persona, i quan les seves receptes per estimular l’economia no acaben de tenir efectes clars sobre la seva massa de votants.

El canvi d’opinió sobre Al-Assad ha sigut aplaudit en general pels seus socis de l’OTAN, però els europeus haurien d’estar amatents i no refiar-se d’un home que té tanta facilitat per canviar d’opinió. Si cal canviar l’estratègia sobre Síria, i és evident que l’actual no ha funcionat, cal fer-ho de manera concertada i amb tots els actors implicats, i no a cop d’oportunisme o de decisions preses en calent en funció dels propis interessos.