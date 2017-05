La temporada del Teatre Català de la Comèdia

[...]

La revolució com a matèria artística, com a experiència humana, no ha entrat encara en els nostres escenaris. Aquells que coneixen, però, les obres presentades al segon concurs teatral d’enguany, saben que n’ha inspirat ja algunes no gens mancades d’interès. I, una d’elles, precisament, és la guanyadora del premi [Premi Ignasi Iglesies de Teatre 1937]: La fam, de Joan Oliver. El que sobta en l’obra, en primer lloc, és que representa una evolució profunda en la manera com l’autor concebia el teatre. Fins ahir, l’obra de l’autor de Cataclisme i d’ Allò que tal vegada s’esdevingué semblava un joc amable. La seva intel·ligència hi era lliurada -potser perquè aquestes eren les millors perspectives dels nostres escenaris, les exigències de la mentalitat del nostre públic- a la facècia divertida, als jocs una mica gratuïts de l’humorisme. En La fam, en canvi, la frivolitat és eliminada. L’humorisme esdevé transcendent. Els personatges són més de debò: arrencats no ja de la vida, ans del més dur de la vida: de la tragèdia que vivim. I l’acció s’apuntala en una necessitat d’indole fisiològica, com la fam, que té, tant o més que la sexualitat, profundes i decisives repercussions psicològiques: una necessitat que és en el fons de tants d’actes desesperats, heroics o abominables; una necessitat que forma caràcters i en deforma... Però no és massa lícit de judicar una obra abans de la seva estrena, encara que el veredicte de tot un jurat l’hagi ja judicada. Tinguem paciència, tot preguntant-nos si l’evolució d’un autor intel·ligent no podrà ésser també el punt de partida de l’evolució de tot un teatre.