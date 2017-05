La temporada de les remuntades inútils

Que Cristiano Marqués tan bon punt va començar la tarda va semblar un detall accessori per a un Camp Nou que va anar a acomiadar la temporada amb bastanta menys fe que Pedro Sánchez. Tampoc l’equip semblava tenir-ne gaire. El partit va ser un resum de la temporada: remuntada i festival de malabarismes que no van servir per guanyar fins al minut 75, incloent-hi el paper més esguerrat de Suárez i la que deu ser l’espifiada més gran davant d’una porteria de Leo Messi, comptant els infantils de Newell’s. El festival dels horrors davant l’Eibar, equip arregladet, va recordar èpoques feliçment superades, en què per molt menys el president se n’anava calent a casa. Ara no, probablement perquè han aconseguit ser la directiva invisible i importar poc als aficionats. Ahir va ser l’últim dia de Qatar a la samarreta, a l’estadi. Bon vent. Esperem que a la final de Copa estiguin més per la feina.