El tenor Palet a Telobis

Sota els arbres del jardí del Museu Santacana de Martorell, l’antiga Telobis dels clàssics grecs i llatins, s’estén com una catifa una magnífica piscina, digna de Roma, verda com una fulla i emmarcada en blau, donació generosa a la vila de Telobis, del propietari del Museu, [...] Aquestes nits de juliol i d’agost, quan l’aigua, com l’esposa fora dels braços de l’espòs, reposa fora dels braços dels nedadors, que no la deixen en tot el sant dia, com a la nit els marits a les mullers, ens hi reunim, entre alguns nedadors que la deixen reposar, altres que, com l’autor d’aquestes notes, no sabem nedar ni guardar la roba. Entre els concurrents i entre les figures més destacades de la reunió nocturna, aquest any, hi ha el famós tenor Palet, home de fama universal, natural de l’antiga Telobis. El tenor Palet, que anant pel món no es mou mai dels escenaris, vist i oït per tothom, és a tot arreu un home llunyà i un cantant de pas, en forma de personatge, vist dalt de l’escenari, sota la vestimenta del Radamès de l’ Aida, del Ferran de La Favorita, que tant aviat va vestit de frare com de guerrer, o sota la cuirassa i el casc d’argent i el mantell blanc i blau del Lohengrin, que segons diu el mateix Wagner era català com nosaltres. [...] En canvi el Palet íntim, vestit de paisà com el de La Marina i el de La Dolores, de l’òpera espanyola, en la lletra de les quals tanta intervenció van tenir els catalans, és molt poc conegut fora de les taules, perquè havent dedicat la seva vida d’artista al treball constant, que no ha tastat més descans que el dels entreactes, no ha tingut ni ha donat ocasió ni lleure d’ésser tractat fora de l’escenari, com el pot tractar Telobis, la seva vila nadiua, aquestes nits d’estiu. Italianitzat per l’ús de la llengua oficial de l’òpera com la mateixa paraula italiana ho indica, el tenor Palet parla un català puríssim, sota el vel de la llengua portada pels tenors fins al do de pit, i reforçada pels baixos de la Scala de Milà, […] La figura del cantant fill de Telobis té tot l’interès d’un català filtrat pel món enter, que ara al redós de Montserrat i en l’acollidora confluència de l’Anoia i del Llobregat, respira per la ferida de l’univers l’alè de la Catalunya nostra, com respira el fiato, que diuen els italians, quan surt a les taules a cantar i aguanta la nota per tal de filar-la i enfortir-la si convé, com el pinyol d’un préssec de la terra telobiana, perquè els que l’escolten xuclin el préssec i el suc amb les orelles, mentre ell, davant de tots, aguanta el pinyol a la boca. [...]