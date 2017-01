Les falses teràpies de conversió sexual que són una aberració i una estafa

L’homofòbia és una xacra de la societat que costa d’erradicar. L’any passat hi va haver 113 incidències fòbiques a Catalunya de les quals més de la meitat van ser cap a homes gais o bisexuals. És la punta de l’iceberg, ja que la majoria no es denuncien i moltes altres són discriminacions més o menys dissimulades que cauen com un plugim que va minant la confiança i el benestar de les persones que tenen una vida sexual diferent de la que encara una majoria de la societat considera falsament “normal”. El més greu, però, és que avui dia, després de la molta pedagogia que s’ha fet i de les lleis que garanteixen la igualtat de drets per al col·lectiu LGTBI, encara hi hagi qui ofereix unes suposades teràpies de “conversió” sexual.

Avui a Societat expliquem dos casos que mostren com aquestes teràpies segueixen estant a l’espai públic i hi ha desaprensius que s’aprofiten de la por a la discriminació social de moltes persones, que acaben sent víctimes de l’estafa. La llei 11/2014 de la Generalitat rebutja en el marc de les institucions sanitàries les “teràpies aversives”, però fora d’aquest àmbit es poden trobar per internet o de manera presencial. Una periodista del diari ARA ha fet el reportatge parlant amb una coach -investigada ara per la Comunitat de Madrid- que suposadament tracta pacients que volen deixar de ser homosexuals buscant en el seu passat familiar les suposades raons de les seves inclinacions sexuals. Més esgarrifós és el testimoni d’un jove de 26 anys, nascut en una família conservadora de l’Opus Dei, que va fer diverses teràpies suposadament de conversió que li van comportar un gran patiment psicològic però també físic que gairebé el van abocar al suïcidi. Fins que no va assumir la seva sexualitat no es va sentir lliure, però la pressió familiar era molt forta. De fet, és aquesta pressió la que sol impulsar les víctimes a caure en mans d’aquests xarlatans que pretenen “curar” el que consideren una desviació. Sembla d’altres temps, però encara existeix. Moltes d’aquestes teràpies es poden englobar en el terreny de l’estafa, perquè cobren amb la promesa d’uns resultats impossibles, però, a més, són una aberració que pot deixar greus seqüeles en les víctimes. Cal denunciar-ne tots els casos i perseguir-ne els culpables, perquè són el símptoma d’una homofòbia social que encara és molt present entre nosaltres.