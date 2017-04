Els teus auriculars també t’espien

Un ciutadà nord-americà ha demandat l’empresa Bose per haver atemptat contra la seva intimitat. Segons Kyle Zak, el fabricant d’equips d’àudio no només acumula l’historial de totes les cançons i podcasts que l’usuari escolta amb els seus auriculars sense fils, sinó que també ven aquestes dades a tercers, com l’intermediari de dades massives Segment.io, que les fa servir amb finalitats publicitàries.

Aquest rastreig es porta a terme amb l’aplicació mòbil Bose Connect vinculada als auriculars de la marca -en el cas del demandant, uns QuietComfort 35, però també altres models-. Aquesta aplicació, necessària per configurar funcions avançades com la reducció de soroll ambient o les actualitzacions de software, requereix que l’usuari indiqui el seu nom, la seva adreça de correu i el número de sèrie dels auriculars, de manera que creuant les dades es pot elaborar un perfil detallat dels interessos personals: la teva música preferida diu coses de tu, però els podcasts que escoltes poden revelar aspectes polítics, mèdics o fins i tot sexuals.

Avís

El cas és que la lletra menuda de les aplicacions mòbils de Bose -també n’hi ha una per als altaveus domèstics sense fils SoundTouch com el que tinc a la cuina de casa- ja avisen que l’empresa rebrà dades de l’ús que fem dels aparells, inclosa fins i tot la ubicació geogràfica. Però diu que ho fa “per habilitar el funcionament i manteniment correctes del dispositiu”, sense revelar en cap moment que aquesta informació podrà ser venuda a tercers. De moment Bose no ha donat cap explicació sobre el tema. Però és paradoxal que els auriculars que ens posem precisament per aïllar-nos de l’exterior i per estalviar als que ens envolten les nostres dèries sonores, acabin deixant al descobert els nostres hàbits a través d’una aplicació més connectada del que voldríem, i de la qual no podem prescindir si volem gaudir de les funcions per les quals vam triar l’aparell.