Les tisores econòmiques: investigació a fer

A la Rússia Soviètica, en introduir la Nova política econòmica, succeí un fet curiós: la producció industrial era molt inferior a la d’abans guerra i molt inferior a les necessitats. I malgrat això existia una veritable crisi de sobreproducció. És a dir, mancaven productes industrials comparats amb les necessitats i en sobraven comparats amb la demanda efectiva. Els economistes soviètics s’adonaren de seguida que es tractava d’una insuficiència de consum derivada de la manca de capacitat de compra de la classe pagesa. Aquesta insuficiència de capacitat de compra es manifestava en les estadístiques en una considerable diferència de preus entre els productes agrícoles i els productes industrials. Els economistes soviètics exposen la situació econòmica que produeix aquest fet en la forma següent: el moviment de canvi més important que es produeix en un país és el canvi entre productes agrícoles i productes industrials. Si per una raó qualsevol hi ha una desproporció entre el valor en moneda dels productes agrícoles i el valor en moneda dels productes industrials, el canvi no es pot efectuar i les mercaderies resten polaritzades a una o altra banda, sense realitzar-se els fenòmens de canvi que preparen el consum. Si, per exemple, els preus dels productes agrícoles són molt inferiors als preus dels productes industrials, el total de la producció agrícola no servirà per adquirir sinó una part del total de la producció industrial que li és destinada. Vol dir que l’altra part restarà acumulada en els magatzems sense sortida al consum. [...] Evidentment, es dirà, es tracta d’un fenomen passatger. [...] La llei de l’oferta i la demanda actuarà en el sentit de l’equilibri. L’estat de desequilibri, diríem, és un estat anormal que ben aviat farà lloc a l’estat normal. Però cal tenir present que en la vida econòmica no actuen amb tota puresa les lleis que els economistes han calculat per a una situació econòmica ideal. [...] Els economistes russos exposen la relació entre el nivell de preus de productes agrícoles i industrials per la imatge de les tisores. Les fues fulles de les tisores representen els preus de productes agrícoles i industrials. Si existeix una proporció precisa entre els dos nivells de preus, les tisores són tancades; la situació és estable i el canvi dels productes es fa amb normalitat. Si existeix una diferència entre els preus, les tisores són obertes, la posició és inestable i es travessa un període de crisi. [...]