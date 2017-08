El tractament tremendista de la desgràcia

VAIG COMENÇAR en el periodisme fa més de tres dècades, i m’estimo la professió, entre altres raons, perquè la informació i l’anàlisi periodístiques són una de les columnes que sostenen l’edifici d’una societat adulta i democràtica. Però com més va, més insofrible se’m fa el to tremendista que sovinteja als informatius de les cadenes privades espanyoles de televisió quan hi ha una desgràcia, un to que hem vist desplegar-se en tota la seva espectacularitat, aquests dies, a Barcelona, Cambrils o Ripoll. Subratllen la tragèdia com si l’espectador no fos capaç d’entendre el dolor, com si l’espectador necessités que algú li expliqui que un pare que ha descobert que tenia dos fills en una cèl·lula terrorista és un home enfonsat potser de per vida, com si només l’emoció assegurés l’audiència. Com si necessitessin avisar que allò és real i no un espai d’entreteniment.