La tragèdia de Caldes de Malavella no es pot tornar a repetir

El castell inflable que va volar pels aires aquest diumenge en un restaurant de Caldes de Malavella (la Selva), amb el tràgic balanç d’una nena de sis anys morta i sis nens més ferits, no estava ben ancorat a terra i no tenia permís municipal. Aquestes són les primeres conclusions de la investigació dels Mossos d’Esquadra, que de moment han descartat que el castell explotés i se centren a esbrinar què va fer que s’enlairés amb els nens a sobre. El fet que el castell només estigués amarrat amb dos ancoratges dels sis possibles alimenta la hipòtesi que l’estructura es va desenganxar de terra.

L’accident ha posat de manifest l’escàs control que hi ha sobre aquests inflables, que últimament han proliferat com a atracció per atreure les famílies a tot tipus d’establiments: bars, restaurants, centres comercials, etc. El restaurant de Caldes no tenia permís municipal, cosa que vol dir que no havia rebut la visita dels tècnics de l’Ajuntament. El reglament d’espectacles públics i activitats recreatives deixa clar, a l’article 39, que aquesta mena d’instal·lacions requereixen “el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d’una entitat col·laboradora de l’administració per al control d’establiments i espectacles” que n’inspeccioni el funcionament i el muntatge.

A partir d’ara, doncs, caldrà extremar les inspeccions sobre aquest tipus d’instal·lacions infantils, tal com ja es fa amb les atraccions de les fires, i debatre amb els experts si han de complir normes de seguretat més estrictes. Per exemple, caldrà dilucidar si, atès que hi pugen nens petits, ha de ser obligatòria la presència de monitors o algun tipus de supervisió adulta, com passa amb les piscines.

Ara mateix, però, el que és urgent és conèixer amb exactitud quants castells inflables hi ha repartits per la geografia catalana que no han estat revisats. Fins que hagi acabat aquest procés, els propietaris de castells sense permís municipal haurien d’abstenir-se de posar-los en funcionament mentre no rebin la visita d’un tècnic de seguretat de l’administració.

No es tracta de provocar un alarmisme innecessari, però seria completament inadmissible que es repetís una tragèdia com la de Caldes de Malavella, sobretot si es demostra que va ser un accident fàcilment evitable.