Una truita és una truita

Dijous al matí, a La mañana, el magazín de TVE que presenta Silvia Jato en l’edició d’estiu, van voler completar les imatges dels jihadistes comprant a l’àrea de servei de Cambrils (facilitades, justament, pel diari ARA) connectant dues vegades amb el lloc dels fets. Aquelles inèrcies televisives d’allargar la informació al màxim i la pressió per donar detalls van fer que la redactora, Rocío Orellana, concretés la llista de viandes dels terroristes: “ Compraron barras de pan, bebidas isotónicas y tortillas de patata precocinadas como estas que tan amablemente me han dejado coger los compañeros de la gasolinera para mostraros un poco que vinieron con una actitud completamente normal ”. I va agafar una truita envasada al buit i la va posar davant de la càmera perquè la veiéssim bé.

Les ganes de donar detalls, però, contrastaven amb la cura del programa a l’hora d’escollir els seus tertulians. Un tal Marcos Molinero, advocat penalista, que criticava la feina dels Mossos i fins i tot precisava quina informació havia donat el major Trapero específicament en castellà, es va retratar quan van connectar en directe amb Míriam Hatibi, la portaveu de la Fundació Ibn Battuta. La va interrompre per preguntar-li amb impertinència: “ ¿Tú visitas habitualmente Marruecos o no? ” L’advocat, amb prepotència, li va explicar que ell coneixia molt la zona de Merzouga, on havia volgut instal·lar una capella d’una Mare de Déu i l’hi havien impedit. L’hi va dir com si fos un retret cap a ella. Hatibi, molesta i incisiva, el va tallar: “ Te voy a contestar porque ya sé por dónde va tu pregunta porque ya la he escuchado muchas veces. Primero, me estás hablando de Marruecos cuando yo soy una persona que he nacido y crecido en Barcelona, ¿vale? O sea, que me parece muy interesante tu testimonio pero yo nunca he crecido en ese país”. I després li va haver de repetir dues vegades que al Marroc, sota el protectorat espanyol, s’hi havien construït esglésies i catedrals. “ ¿Cristianas? ”, li va dir l’home estranyat. “ Sí, claro. Te he dicho «iglesias y catedrales», ¿qué van a ser? ” Davant del to molest, Jato va recular:“ Míriam, nadie te está atacando, eh... ” i aleshores va fer un discurs de tolerància cap als musulmans. Però Jato s’equivocava: sí que l’havien atacat. El tertulià va demostrar supèrbia i desdeny cap a Hatibi amb el to, va infravalorar la manifestació d’associacions musulmanes a Barcelona rebaixant les xifres d’assistència i va demostrar desconeixement d’una cultura sobre la qual anava d’expert. En les seves intervencions posteriors va fer evident la seva islamofòbia. El tertulià sí que va atacar Hatibi i ella es va defensar amb dignitat. La mañana va presumir de truites però qui hi va posar la intel·ligència i un bon parell d’ovaris va ser Míriam Hatibi.