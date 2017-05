La velocitat del present

Si no l’heu vist, us recomano una pel·lícula del 1988, Tucker: L’home i el seu somni. Basada en fets reals, narra la vida de Preston Tucker, un empresari i dissenyador de cotxes nord-americà que es va avançar 50 anys al seu temps. Va introduir als cotxes frens de disc, injecció de combustible, la ubicació de tots els instruments al diàmetre del volant, cinturons de seguretat, fars davanters que giraven al lateral del cotxe i vidres irrompibles, entre altres coses. Res d’això existia.

Es va arruïnar. La indústria automobilística americana no tenia interès en aquelles innovacions. Era massa d’hora. També és cert que als Estats Units no hi havia tallers mecànics amb coneixements per arreglar els seus models, cosa que introdueix el segon motiu pel qual sovint una tecnologia disponible triga a estendre’s: les infraestructures. Per exemple, tenim tecnologia per a velocitats de connexió a internet molt més ràpides, però les infraestructures, els cablejats i els ordinadors no estan preparats.

Aquesta setmana s’ha inaugurat la Fira Internacional de l’Automòbil de Barcelona. Veurem moltes novetats i innovacions. Dimarts vaig tenir el privilegi de ser convidat per la Seat a Martorell, on vam parlar sobre creativitat amb els primers executius de la companyia. Va ser una gran jornada i l’esperit d’innovació i les ganes de fer coses noves es respiraven al saló d’actes de Seat, tal com respirarem futur a la Fira aquests dies. Em faig una pregunta: de tota la innovació que els automòbils rebran al llarg de la seva història, quin percentatge hem assolit? Un 90%, ja? O només un 10%? Quant queda per innovar?

La paradoxa és que dependrà de factors com el que va patir Tucker i no només de la creativitat. Els cotxes elèctrics, per exemple, ja dins els plans de quasi tots els fabricants de cotxes amb motors de combustió, suposen encara una ínfima part del parc. Mentre no hi hagi prou demanda, les economies d’escala no permetran reduir preus i, peix que es mossega la cua, seran més cars. I falten tallers especialitzats, estacions de recàrrega, etc.

El futur té una velocitat que el present s’ocupa de frenar. És una constant en la història dels negocis.