No arribarà a veure com inauguren la nova botiga Jimmy Choo del passeig de Gràcia, ni podrà indignar-se amb els turistes japonesos que fotografien compulsivament la Pedrera, la Casa Batlló o qualsevol pedra susceptible de ser gaudiniana. No passejarà pel Maremàgnum, on fa un temps es podia envair el camp de minigolf de la terrassa a les tres de la matinada, sortint de la discoteca. No tornarà a anar de rebaixes -ni de primeres ni de segones rebaixes-. No haurà de portar els nens a l’escola, i tampoc anar-los a recollir, perquè no ha tingut ningú amb qui engendrar-los, encara que fins fa uns mesos la seva sort amb les noies era remarcable. No coneixerà el cardiòleg que podria salvar-li la vida, el doctor Planas -que obre la consulta cada tarda a les tres, en un pis del carrer Casanova-. Per què? La resposta és simple: a hores d’ara, en Víctor ja és mort, i ha malgastat la seva curta metxa biogràfica al barri on va néixer i créixer, Vilapicina, un raconet modest de Barcelona, ciutat on actualment els prodigis escassegen.

Fa uns dies, en Víctor es va trobar amb en Jaakopii a la sortida d’emergència poc ventilada d’un supermercat, un queixal quasi invisible del passatge de les Palmeres. La pudor d’orina de gos -potser també humana- era important. Per neutralitzar-la, en Jaakopii fumava tabac negre. Feia pipades llargues i serenes, esperant el noi a qui volia proposar “ a wonderful job ”. Quan el va tenir al davant el va saludar amb un cop de cap sever i va explicar-li la seva proposta en l’anglès sibilant que gastava.

- It’s OK -responia el jove-. It’s al right.

El fum del cigarret es dissolia en l’aire sinuosament. Els plans del temible Jaakopii eren proferits en un to de veu que era com un motor de cotxe engegant-se. De tant en tant volia saber si en Víctor l’entenia. Ell anava dient que sí - yes, oh yeah, yes -. Al cap i a la fi, faria equip amb un dels altres pinxos del carrer, en Matías, que arribaria d’un moment a l’altre amb un litre de vi en bric. En Matías devia estar assabentat de tot: era un bevedor irredempt, però amb fama de tenir molt bona memòria. Quan va aparèixer, en Jaakopii havia acabat el seu petit discurs i es passava la mà que tenia lliure pels cabells, força greixosos.

- Good boys -deia.

- Very good -va respondre en Víctor.

- We are just a pair of bloody pimps -va afegir en Matías.

Al seu company li va semblar que dominava l’anglès amb un accent impecable. Si s’ho proposava, segur que podia aprendre una mica de finlandès, el país d’origen del malfactor. En Jaakopii era una romanalla de la inclement Calamari Union, integrada per una cinquantena de criminals d’Hèlsinki que havien fet furor a principis de la dècada dels 80. Ara es dedica a assessorar lladregots que tot just comencen. En Víctor tenia 22 anys. En Matías gairebé 50: forma part d’aquella mena de delinqüents incapaços de progressar adequadament, submergit per sempre dins del bric de vi, igual que els poetes mediocres són incapaços d’escapar-se dels seus versos sulfúrics i histèrics.

Gràcies als consells que donava, en Jaakopii s’emportava una part del botí. En Matías i en Víctor havien d’atracar tres forns de pa del barri adjacent a Vilapicina, Virrei Amat, i entregar-li el 25% dels guanys.

El matí assenyalat, els dos malfactors van aconseguir gairebé tres-cents euros a la primera fleca que van visitar, en la qual van endinsar-se amb una fúria que no hauria desentonat en algun dels llibres de l’Antic Testament. Inundats d’adrenalina, els lladres es van emportar un parell de baguets -a banda dels diners- que es van amagar sota la jaqueta, de tal manera que quan van entrar al segon local i van escopir el crit característic de “ ¡Manos arriba!” van fer veure que les seves barres de pa eren armes preparades per vomitar metralla.

- Si alguien se mueve le pego un tiro -va murmurar en Matías per si venedors i clients no ho tenien clar.

Van emportar-se dos-cents euros més, però quan van ser al carrer se’ls van abraonar al damunt un grup de jubilats coneguts per les seves males puces. L’autoproclamat capità del comando era en Policarpo, que va llançar en Víctor a terra, tapant-li la boca amb una mà mentre amb l’altra li premia el pit amb força. El noi s’ofegava, però el jubilat no el va alliberar de la pressió amb què el subjectava. Quan va arribar la policia al cap d’uns minuts van haver de trucar corrents a una ambulància, però ja era massa tard per salvar la vida d’en Víctor. Se li havia aturat el cor.

En Matías va acabar a la presó. En Jaakopii va esperar unes setmanes per entabanar alguna altra víctima. El sol va continuar sortint cada dia, fins i tot el de l’enterrament d’en Víctor: hi va anar la seva mare, dues exnòvies i quatre gats de carrer ressacosos i amb ulleres fosques.