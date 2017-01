Alcoi inicia els tràmits per retirar el títol de fill adoptiu a l'exministre Trillo per la gestió de l'accident del Yak-42

La ciutat alacantina d'Alcoi (Alcoià) començarà avui el tràmit perquè l'exministre del PP de Defensa Federico Trillo deixi de ser 'fill adoptiu', per la gestió que va fer de l'accident del Yak-42 i que li ha costat fa poc el càrrec d'ambaixador a Londres. Per a això, en el ple municipal d'aquest dilluns està previst que aprovi una moció presentada pel PSPV-PSOE, Guanyar i Compromís, amb la qual se li dóna solemnitat a l'inici del procediment per eliminar la distinció.

A partir d'aquest primer tràmit, s'obre un termini de 15 dies en el qual Trillo pot presentar al·legacions, després del qual se celebrarà un ple municipal extraordinari perquè l'anul·lació de l'honor sigui ja definitiva.

No és la primera ocasió en què el ple municipal d'Alcoi debat la possible retirada de la distinció a Trillo, ja que ja es va fer el 2009 quan Esquerra Unida ho va proposar però va ser rebutjat per la llavors majoria del PP. La coalició ho va tornar a plantejar quatre anys després, al 2013, també sense èxit.

Trillo és fill adoptiu d'Alcoi des de 2000, durant l'últim mandat del socialista José Sanus com a alcalde. La distinció es va atorgar amb els vots favorables del PSPV-PSOE i PP, mentre que Esquerra Unida i Nova Esquerra van votar en contra.

Entre els arguments que es van plantejar per a la concessió estaven que Trillo havia contribuït a la declaració com a entitat d'utilitat pública de l'Associació de Sant Jordi, així com als projectes de canalització del riu Barxell i un auditori que no es va arribar a construir.

A més, el polític del PP tenia costum de participar en festes de Moros i Cristians, qüestió que va deixar de fer a partir dels successos del Yak-42.