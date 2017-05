Alfonso Rus nega qualsevol relació amb el cobrament de comissions

L'expresident del Partit Popular de la província de València, Alfonso Rus, ha negat qualsevol relació amb la concessió de places residencials a Xàtiva (la Costera), la ciutat de la que era alcalde. Així s'ha manifestat aquest matí a les Corts Valencianes on ha comparegut en la comissió d'investigació sobre el procés adjudicació de les places residencials al País Valencià, en concret les dels centres del grup Savia, una empresa vinculada a la família de l’expresident de les Corts i exconseller, Juan Cotino.

Sobre el procés d’adjudicació, Rus ha afirmat que “no sap” d’aquestes coses, " jo era el director d'orquestra, jo no toque el trombó ni el clarinet, però faig que les coses es facin". Així mateix, i preguntat per si era propietari d’unes parcel·les en les qual es van construir uns centres del grup Savia, ha afirmat que això és una “barbaritat. Jo no tenia res".

Rus també ha assegurat que "mai he demanat diners, ni per a mi ni per al partit, perquè mai ha fet ninguna falta. En la província de València ningú ha cobrat una comissió, i si algú l'ha cobrada se la quedat ell".

L'exalcalde de Xàtiva, també ha negat ser un dels protagonistes de les famoses gravacions de “mil, dos, tres mil”, on presumptament es comptaven diners aconseguits il·lícitament, així com tampoc estar present a la conversa. S'ha justificat en què d'això "ja fa 12 anys".

Pugna al PP provincial

A preguntes dels periodistes sobre la pugna per encapçalar el PP de la província de València que es disputen l’actual president, Vicente Betoret, la portaveu popular a la Diputació de València, Mari Carmen Contelles, i l’exalcaldessa de la Font de la Figuera, Maria José Penadés; l’exdirigent ha preferit llançar balons fora i ha remarcat que “per això estic jo, per batalles. És una cosa en el que no he d'entrar perquè estic al marge". Tot i aquestes paraules, Rus no ha pogut evitar realitzar algunes de les seves habituals bromes i ha afirmat que “no els puc deixar sols”.

Rus també ha aprofitat l'ocasió per recordar que Vicente Betoret és president del PP provincial "perquè jo em vaig moure”, tot i que ha subratllat que aquest no li deu “res”.

Cas Imelsa

L'expresident de la Diputació de València, qui es troba investigat en el marc del cas Imelsa, ha assegurat que "mai" ha afavorit a ningú. "He ajudat a moltes persones, però afavorir mai”. Així mateix, i preguntat per la seva situació judicial ha assenyalat que va "tirant" i que té "ganes d'aclarir coses". "A lluitar-ho", ha asseverat.