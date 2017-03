Anticorrupció demana la retirada del passaport a Consuelo Císcar i al seu fill per la trama de l'IVAM

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport a l’exdirectora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, i al seu fill, Rafael Blasco Císcar, com a mesura cautelar en la causa que s’instrueix per presumpta malversació, prevaricació i falsedat durant la seva gestió del museu. La mesura s'ha fixat durant la vista que s’ha celebrat aquest matí a la Ciutat de la Justícia de València.

Císcar ha acudit a declarar, ja que la jutge que investiga presumptes irregularitats durant la seva gestió a l’IVAM sospita que hauria afavorit el seu fill des del seu càrrec de gestora del museu.

A més de Císcar i Rafael Blasco Císcar, fill de l'exconseller Rafael Blasco, també a la presó per la malversació de fons de l'administració valenciana destinats a cooperació, en la causa estan investigades vuit persones més, quatre d'elles amb responsabilitats a l'IVAM com a subdirectors de diferents àrees. Se'ls acusa de delictes de malversació, prevaricació i falsedat per suposats sobrecostos en l'adquisició d'obres d'art i en la contractació de publicacions.



La setmana passada, el jutjat d’instrucció número 21 de València, que instrueix el cas , va ordenar l'embargament de 12 obres d'art propietat de l'exdirectora. La magistrada estimava així la petició de l'advocacia de la Generalitat Valenciana i acordava la mesura cautelar sobre aquestes peces, pintures i escultures, per garantir-ne el decomís efectiu en el cas que sigui condemnada per entendre que "hi ha indicis quehan estat adquirides per la senyora Císcar de resultes de l'activitat delictiva que s'investiga en la present causa".



Segons les mateixes fonts, la magistrada sospita que l'exdirectora del museu forçava l’exposició dels seus quadres a les mostres organitzades per l'IVAM perquè es revaloritzessin. La jutge també sosté que utilitzava les seves filles i la seva neta per ocultar que ella era la veritable titular de les peces.