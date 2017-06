Arrimadas convida el diputat valencià Alexís Marí a deixar l'escó

La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, creu que a l'exportaveu de la formació a les Corts Valencianes Alexis Marí només li queda "deixar els seus càrrecs" després dels seus continus atacs al partit i a alguns dels seus dirigents.

Per a Arrimadas, tenir opinions diferents és "normal" però el que no ho és és posicionar-se en contra del que han decidit un 90% dels afiliats, com així va tenir lloc a l'assemblea general del gener, i estar "obertament en contra" de la direcció.

Les declaracions d'Arrimadas es produeixen com a resposta a les paraules de Marí, que dissabte, mitjançant el seu compte de Twitter, va criticar el seu company i diputat de Ciutadans al Congrés Toni Cantó després que aquest el convidés en una entrevista a deixar Cs i l'escó si no se sentia representat pel partit.

També a través d'aquesta mateixa xarxa social Marí es va dirigir al president de Cs, Albert Rivera, en preguntar quan va tenir la idea de fitxar "el de les clatellades", en referència a Cantó: "Tothom havia esmorzat o va ser un desmai teu?". Marí va tancar amb aquest tuit el reguitzell de missatges contra Cantó, a qui, entre altres coses, li va recordar que havia votat en contra de la unió amb Cs quan era a UPyD.

Aquests comentaris se sumen als últims atacs de l'exportaveu al seu partit per donar suport als pressupostos generals de l'Estat, que, segons ell, no han defensat els interessos dels valencians que estaven recollits en el programa electoral, i a diverses crítiques a Albert Rivera, a qui ha qualificat "d'excloent" i de no acceptar les crítiques.