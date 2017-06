Arxiven la investigació del afusellats del franquisme de Paterna per haver superat els 20 anys de prescripció

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Paterna (Horta Nord) ha arxivat les diligències obertes sobre les exhumacions de la fossa 113 del cementeri d'aquest municipi, on s'han trobat almenys 12 cossos de persones represaliades pel franquisme. La magistrada ha confirmat que les restes corresponen a cadàvers dels assassinats en la Guerra Civil i la dictadura, el que suposa que "han transcorregut aproximadament 70 anys, un temps que supera amb escreix el de la prescripció".

La jutge subratlla que l'informe forense conclou que "és compatible que els cossos trobats puguin tindre una data superior a 20 anys" i que els tècnics s'han mostrat convençuts que, per l'aparença dels cadàvers, es corresponen amb els cossos dels represaliats de la Guerra Civil i la dictadura.

La jutge conclou que "no existeix raó per a continuar amb la recerca" perquè "els fets es remunten a la Guerra Civil, de 1936 a 1939, i continuen durant la postguerra, fins a 1952". Les troballes dels cossos tenen lloc en 2017, per la qual cosa han transcorregut aproximadament 70 anys".

"Un colp molt dur" per a les famílies

Després de conèixer aquesta decisió, l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 113 ha assegurat que han rebut la notícia "com un gerro d'aigua freda". El seu president, Santi Vallés, ha afirmat que "el sobreseïment del cas ha suposat "un colp dur en veure com l'Estat deixarà d'assumir la seva responsabilitat, amb el que això comporta per no concloure els treballs d'identificació dels cadàvers".

El president de l'associació de familiars ha anunciat que estan estudiant interposar recurs contra l'arxivament de la causa.