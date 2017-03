El president de la Falla Plaça del Mercat també dimiteix per la proximitat a la Fundació Francisco Franco

El president de la Falla Plaça del Mercat de València, Federico Bisquert, ha presentat la seva dimissió com a conseqüència de la polèmica originada per seva proximitat a la Fundació Francisco Franco. L'adéu de Bisquert s'uneix a la dimissió de la copresidenta de la comissió, Carmen de Rosa, que es va produir divendres.

Dimissió de la copresidenta Carmen de Rosa Aquesta situació ha generat forts enfrontaments entre ambdós dirigents que s'han creuat importants acusacions. Així, i segons la versió de de Rosa, la falla hauria acordat nomenar faller d'honor la Fundació Francisco Franco en una junta a la qual no va assistir perquè va coincidir amb la seua participació en la campanya electoral de l'Ateneu Mercantil, entitat que la germana del president de l'Audiència Provincial de València presideix.



Per contra, Federico Bisquert defensa que l'acord no establia nomenar faller d'honor la fundació del dictador, "sinó alguns dels seus membres, així com altres amics i companys pels seus mèrits professionals i rellevància social". A més, Bisquert acusa a de Rosa de mentir, i afirma que ella era "sobradament coneixedora de la proposta". Per al dimissionari, l'adéu de de Rosa tindria el seu vertader origen en una possible condemna de 56.000 euros per un contracte de drets d'imatge que, sempre segons Bisquert, hauria estat una "negligència" de la també presidenta de l'Ateneu Mercantil, qui hauria signat el document sense informar a la junta directiva.

Condemna al règim franquista

Des de l'actual direcció de la falla s'ha emès un comunicat per "condemnar expressament el règim franquista, així com qualsevol règim totalitari i dictatorial, passat, present i futur".

A més, la junta directiva també ha subratllat que la comissió es troba al marge de les opinions de Bisquert i de Rosa.