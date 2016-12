CGT amplia la demanda per l'ERO de Canal 9 contra la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

La Confederació General del Treball (CGT) ampliarà la demanda per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) per incloure la recentment creada Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i plantejarà en el pròxim judici previst per a l'11 de gener que existeix " successió d'empreses".

El sindicat ha informat aquest dimarts a través d'un comunicat que els seus representants s'han reunit amb el secretari autonòmic de Comunicació de la Generalitat Valenciana, José Maria Vidal, per traslladar-li l'ampliació contra la CVMC de la demanda interposada a l'Audiència Nacional i que defensarà l'existència d'una successió d'empreses, "ja que la nova entitat se servirà per al seu funcionament dels recursos de l'extinta RTVV". En aquest sentit, CGT adverteix que crida l'atenció que siguin els recursos humans de RTVV el que no es vulgui assumir com a part de la nova Corporació.

Al comunicat, CGT assenyala que la demanda de nul·litat de l'ERO d'extinció "té moltes possibilitats de prosperar, com així ho han manifestat diversos juristes de reconegut prestigi", i insisteix que el govern valencià ha de fer un esforç per arribar a un acord en seu judicial.

El sindicat adverteix que una sentència de nul·litat arruïni farà inviable la possibilitat de posar en marxa la nova radiotelevisió pública a causa de les indemnitzacions als treballadors, que podrien arribar a entre 150 i 200 milions d'euros, amb l'obligació de reincorporar a tota la plantilla, que tornaria les indemnitzacions i cobraria els salaris deixats de percebre, a més d'abonar els costos de Seguretat Social.

CGT ha traslladat al govern valencià la necessitat que l'Advocacia de la Generalitat Valenciana es pronunciï sobre la proposta de negociació consensuada en el seu dia amb la resta de sindicats després de la nova Llei i davant el plantejament de la successió d'empreses i l'ampliació de la demanda contra la CVMC.

El sindicat ha informat que ha sol·licitat al Consell Rector de la CVMC, a través del seu president, que iniciï igualment converses amb CGT per intentar arribar a un acord. Així mateix, sol·licita als grups parlamentaris una major implicació.

Suport dels sindicats favorables a l'ERO

A través del comunicat, la CGT també ha agraït els sindicats que van acordar amb el PP l'ERO d'extinció de RTVV, que hagin reconsiderat la seva postura i s'adhereixin ara a la demanda que va presentar en solitari. El sindicat recorda, però, que la direcció i impuls jurídic de la demanda davant l'Audiència Nacional li correspon a CGT, i adverteix de la necessitat de respectar la seva estratègia jurídica, "evitant l'afany de protagonisme mediàtic que podria perjudicar el desenvolupament del procés judicial".

En aquest sentit, adverteix que l'opció d'ampliar la demanda contra la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals i plantejar la successió d'empreses estava prevista en l'estratègia jurídica de CGT, i s'ha decidit plantejar-la en el moment jurídicament més adequat.

El sindicat exigeix responsabilitats pel "forat" de 1.300 milions d'euros a RTVV i que les conseqüències econòmiques "d'un ERO manifestament il·legal, les assumeixi qui el va provocar". Al respecte, insta el govern valencià a donar explicacions davant la seva falta de personació en la denuncia de CGT a la la Fiscalia Anticorrupció per "l'evidència de múltiples indicis de delicte en la gestió de RTVV".

El sindicat assenyala estudia i valora la possible personació, "malgrat la notable esforç econòmic que això suposa per a la nostra organització sindical que es finança amb les quotes de la seva afiliació –precisament per tal de mantenir la nostra independència del poder polític–" i avança que ho faria a través del micromecenatge "o qualsevol altre mitjà que faci viable l'exigència de responsabilitats".