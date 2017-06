Cinema Jove es converteix en l'aparador de les sèries web més arriscades

Per segon any consecutiu, Cinema Jove, el festival cinematogràfic de l'Institut Valencià de Cultura, inclourà un espai per a les sèries web. En total, el cap de setmana del 24 i el 25 de juny es projectaran 13 sèries procedents d'Argentina, Canadà, Austràlia, EUA, Alemanya, Itàlia, França, Regne Unit i Uruguai.

Les coordinadores de la secció, la directora valenciana Ana Ramón Rubio i l'actriu i periodista María Albiñana, productores de la premiada 'Sin vida propia' han explicat que l’objectiu de la iniciativa és oferir al públic “sèries diferents, noves i de qualitat. El més rellevant de l'últim que s'ha produït per a la xarxa”.

La majoria de les sèries presents al festival gaudeixen de l'aval dels premis internacionals. Així, 'Discocalypse', 'Perverts Anonymous' i 'Hidden' han guanyat guardons a Raindance, Berlin Web Fest, Die Seriale i Vancouver Web Festival. A més, la comèdia 'Neems Theme's' arriba a la secció oficial després d’aconseguir el premi especial al Los Angeles Web Series Festival, el festival de sèries web més important dels Estats Units,

Entre les produccions que concorren al festival, hi ha dues de directors espanyols, Lander Camarero, que ha rodat 'The Coffee Advisors' als EUA, un fals documental en clau de comèdia sobre un tema tan espinós com l'11-S, i David Victori, responsable de 'Zero', un projecte produït per Ridley Scott i Michael Fassbender.

Les obres participants opten al guardó la Lluna de València a la millor sèrie web i al premi del Públic, així com un guardó especial pel qual el director del Marseille Webfest, el festival més important d'Europa, seleccionarà una sèrie web de la secció oficial i la inclourà en la selecció oficial de la següent edició del certament francès.

El Festival Internacional de Cinema de València-Cinema Jove està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, i té com a objectiu la promoció de joves cineastes. La cita amb les últimes tendències de l'audiovisual està programada del 23 de juny a l'1 de juliol.